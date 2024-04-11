Найдено объяснение вере людей в астрологию и рептилоидов

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс охарактеризовал людей, которые увлекаются астрологией, нумерологией, тарологией, а также другими псевдонауками, которые по сути являются религиозным культом.

«Если человек всерьез этим руководствуется, значит, ему очень хочется снять с себя ответственность за свою жизнь, чтобы потом можно было все списать на то, что звезды так сошлись. Есть расхожая фраза, что люди просят совета только ради того, чтобы потом можно было сказать: это не я виноват, мне так посоветовали», — пояснил Хорс в беседе с ОСН.

По его словам, в теории заговора склонны верить крайне категоричные люди, ведь «личностно взрослый человек» не будет однозначно утверждать и доказывать, например, существуют ли рептилоиды или нет – доказательств ни того, ни обратного он в бытовой жизни не видит, а разбираться в этом у него вряд ли появится время и желание.

«А вот каждый, кто кричит, что рептилоиды точно есть, не имея при этом твердых доказательств – это склонный к крайностям человек. Такие люди очень любят делить все на хорошо и плохо, много и мало, красиво и некрасиво. Это подростковая личность, делящая мир на черное и белое. Для некоторых уход в эту крайность – что нас точно обманывают, что города не построили, а откопали – это, опять же, попытка не жить реальной жизнью, а обвинять всех во лжи. Поэтому, собственно, зачем чего-то добиваться, если нас все равно обманывают», — отметил эксперт.

Однако, как считает Хорс, пытающиеся доказать конспирологам правильность общепринятой точки зрения – это точно такие же «подростковые личности», которые опираются на прочитанные где-то факты, не пытаясь при этом убедиться в их достоверности. По его мнению, и те, и другие вечно спорят друг с другом, так как обязательно хотят быть услышанными, что выдает в них закомплексованные личности.

«Поэтому правильная позиция: я не знаю, я не разбираюсь в этом, может быть так, а может быть по-другому, и мне пофиг, услышат меня или нет, у меня другие дела есть», — подытожил Хорс.

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