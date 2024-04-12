Ученые выяснили, как можно бороться со скукой на работе

С точки зрения нейробиологии, скука может быть полезна для человека. Тем не менее мы всё же её стараемся избегать. Даже самые интересные на первый взгляд профессии могут быть связаны с рутинными задачами.

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Проблема, связанная со скукой на работе, заключается в том, что она может помешать выполнять другие задачи. Подавление скуки не избавляет от её последствий, а просто откладывает их на потом.

Недооценка значения скуки при выполнении одной задачи приводит к дефициту внимания и недостатку продуктивности, которые в дальнейшем снова всплывут.

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В ходе нового исследования команда учёных выяснила, что наиболее эффективный подход — чередовать скучные задачи со значимыми. Это помогает не допустить негативного влияния скуки на выполнение других дел.

Эксперимент, проведённый специалистами, показал, что когда следующее после скучного задание было интересным людям, то это компенсировало некоторые негативные последствия скуки.