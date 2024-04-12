Любовница женатого мужчины перечислила тайные признаки измены

Некоторые мужчины скрывают не только любовниц от жен, но и жен от любовниц, предупредила австралийская журналистка Аманда Плателл. Признаки тайного брака у мужчины она перечислила в колонке для Daily Mail.

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По словам Плателл, один из ее бывших партнеров, уверявший, что давно расстался с женой, вел себя подозрительно, однако она долгое время отказывалась замечать тревожные звоночки. Одним из них была его просьба сменить парфюм: он попросил женщину не пользоваться ее духами Jo Malone и купил ей одеколон как у себя — Baccarat Rouge. Кроме того, мужчина требовал не кусаться и не царапаться во время секса, не проявлял к ней нежность публично, никогда не фотографировался с Плателл и не проводил с ней выходные.

«Он любил всякие отдаленные местечки, и я предложила поехать к моей семье в Австралию. Но всякий раз, как мы пытались спланировать поездку, у него появлялась срочная работа или надо было провести выходные с детьми», — вспомнила она.

Журналистка уточнила, что с детьми мужчина ее так и не познакомил.

Также, добавила Плателл, мужчина всегда платил наличными, ездил на метро, а не с личным водителем, выбирал рестораны в малоизвестных местах, а квартира, куда он приводил ее, выглядела необжитой. Правда всплыла, когда на вечеринке случайная знакомая показала ей фото своих друзей, отдыхавших недавно в отеле в Нью-Йорке.

«Это был он, с женщиной, которая была его женой, в том же номере, в который мы приезжали несколькими неделями раньше. Я узнала номер», — в нем был такой волшебный вид на Центральный парк.

Плателл рассказала мужчине, что знает о его браке, однако он стал утверждать, что они с женой якобы путешествовали как друзья. После этого журналистка рассталась с ним.