Какие люди притягивают к себе манипуляторов и как перестать поддаваться их влиянию

Чаще всего попадаются на крючок манипуляций те, кто ставит себя в позицию жертвы. Они оказываются в таких ситуациях, потому что не берут жизнь в свои руки, позволяют посторонним управлять обстоятельствами и поворачивать их в свою пользу. Результат, конечно же, не устраивает тех, кто пассивно плывет по течению. Чтобы отбить у манипуляторов желание выбирать и действовать за вас, следует провести большую работу над собой. С чего нужно начать, «Вечерней Москве» рассказала психолог, кандидат психологических наук Мария Брюс.

© Вечерняя Москва

По ее словам, люди, занимающие позицию жертвы, не самостоятельны, сваливают ответственность за свою жизнь, чувства и поступки на других:

— Что бы ни случилось, виноваты окружающие: продавец-консультант, который заставил оформить ненужную страховку на ноутбук; начальник, который дает больше работы, не повышая зарплату; мужчины и женщины, которые все равно обманут, предадут и не оценят.

Психолог поделилась рекомендациями, которые помогут изменить ситуацию и перестать вестись на манипуляции.

Возьмите на себя ответственность

Манипуляции случаются в тех ситуациях, где у обеих сторон есть свой интерес, отметила специалист:

— Например, у вас есть потребность купить квартиру, а у девелопера — продать ее на выгодных условиях. Или вы хотите больше времени проводить с друзьями, а вторая половинка против, потому что они на вас плохо влияют. Попробуйте понять обоюдные выгоды — вашу и собеседника. Это может быть вопрос денег, перспектив, рабочего статуса, репутации или эмоционального комфорта. Когда начнете обсуждать договоренности, убедитесь в том, что ваши интересы будут удовлетворены, а взаимный компромисс не нанесет ущерба.

«Тромбы в речи»: психолог-профайлер Болховитина — о том, как распознать лжеца

Ищите информацию самостоятельно

Этот пункт касается всех вопросов, связанных с документами и деньгами. Перед совершением важной покупки или заключением сделки оцените все плюсы и минусы, посоветовала специалист:

— Если хотите снять квартиру на долгий срок, почитайте об опыте арендаторов в интернете. Узнайте, на какие пункты в договоре стоит обратить внимание и что следует проверить в помещении в первую очередь. В случае когда директор просит взять большее количество смен без доплаты или уволиться по собственному желанию из-за конфликта, изучите ТК РФ. И в соответствии с тем, что там увидите, тактично и аргументированно возразите. Только так можно защитить свой кошелек от неоправданных трат, а себя — от лишнего беспокойства.

Развивайте уверенность в себе и отстаивайте границы

По мнению психолога, еще одна аудитория, которую легко убедить играть по своим правилам — неуверенные люди. Они по умолчанию считают, что ошибутся и сделают что-то не так, поэтому лучше отдать решение вопроса кому-то другому. Или те, кто хочет угодить всем вокруг, потому что чувствуют, что их обязательно отвергнут или посмеются.

— Такое отношение к себе легко считывается мошенниками и личностями с эмпатией, которую используют ради наживы. Чтобы не попасть в беду, развивайте самоуважение и уверенность в себе. Ключ к этим двум состояниям — в понимании и принятии себя таким, какой вы есть. Определите, чего вы хотите, и двигайтесь в эту сторону, отбросьте отвлекающие факторы и не бойтесь сказать «нет» тому, что вас не устраивает. Например, не позволяйте навязать ненужные услуги и товары, потому что вам неудобно отказать, — посоветовала Брюс.

Как сложные отношения с мамой влияют на жизнь и можно ли «проработать» последствия

Неопределенность клиентов — это золотая жила маркетологов, которым нужно закрыть план продать, добавила эксперт.

Прорабатывайте проблемы из детства

Если говорить о состоянии недостаточности и недостойности, то эти проблемы идут из детства, пояснила специалист.

— Частая история: критикующие родители, нападки или травля от сверстников, бедность и комплексы, которые отравляют нашу жизнь на годы вперед. В итоге взрослый человек остается с раненым внутренним ребенком, который хочет, чтобы ему додали любви, сочувствия и понимания, — подчеркнула Брюс.

В этом случае необходима тщательная проработка травм и изменение перспективы на детско-родительские отношения, уточнила психолог.