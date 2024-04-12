Психолог рассказала, как проживать разные эмоции

Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, что испытывать разные эмоции — это нормально. Всего, по доказательствам психологов, существует 11 фундаментальных эмоций: вина, гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, смущение, страх, стыд и удивление.

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Психолог отметила, что эмоции не стоит сдерживать. Их нужно выражать, иначе они накопятся и проявятся в чем-нибудь другом.

— Например, вспышки гнева: если мы ее своевременно узнаём и выражаем, то у нас не происходит гипернакопления. Более сложные эмоции мы можем проживать дольше, потому что за секунду их не выразить, например, боль от утраты – тут нужно достаточно времени, чтобы прожить эту эмоцию, — рассказала эксперт в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавила, что выражение эмоций может быть адресованным, например, испытываем радость — словами сказать или обняться, то есть продолжить эмоции. Если человек испытывает грусть, то можно поплакать, чтобы не накапливать негатив.

По словам психолога, любую эмоцию нужно продолжить через чувствования, слова, движения, тогда интенсивность снизится и станет легче.

В свою очередь психолог Екатерина Булгакова рассказала, что творчество и созерцание — это одни из лучших способов справиться со стрессом. Поэтому можно или начать рисовать самому, или посетить выставку или музей, передает «360».