Эксперты назвали хобби мужчин, которые нравятся всем девушкам

Эксперты изучили более 20 тысяч профилей мужчин и женщин в популярном приложении для знакомств. Исследователи пришли к выводу, что многие мужчины заявляют о своей увлеченности спортом напрасно: девушки с гораздо большей вероятностью проявляли интерес к таким, казалось бы, банальным, но всеми любимым вещам, как кино, музыка и кофе, и с большей вероятностью откликались на предложения парней со схожими интересами. Оказалось, что всего 14% женщин активно интересуются темами спорта и фитнеса.

© Super.ru

«Мужчинам, возможно, придется отказаться от некоторых увлечений, таких как футбол, спорт и пабы, и вместо этого заняться более неторопливыми видами деятельности, такими как путешествия, музыка и возможность выпить чашечку кофе, чтобы понравиться женщинам», — приводит выводы исследователей Daily Star.

Эксперты отметили, что не призывают мужчин отказаться от любимых занятий ради романтических отношений. Но если парень открыт увлечениям, которые предполагают общение с противоположным полом, у него больше шансов найти ту самую девушку, чем у тех, кто позиционирует себя исключительно как любителя спорта без каких-либо сторонних интересов.