Скажи «нет» неопределенности или что делать, чтобы меньше тревожиться

Каждый раз погружаясь в изучение строения, связей и функциональности нашего организма, удивительным образом обнаруживаешь все новые и новые исследования, информацию о том, как на самом деле работает наше тело и мозг. Ровно так же, как работая с психологом, человек открывает всё больше и больше механизмов и паттернов, которые руководят им 90% времени в жизни.

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Например, что, по вашему мнению, чаще всего вызывает у человека тревогу? Ответ — неопределённость.

Не важно, переживаем мы о том, что можем не успеть утром на автобус или волнуемся об открывшейся позиции на руководящую должность и возможном повышении — наш мозг мгновенно реагирует и посылает сигналы во все системы и органы. Как следствие, запускается цепочка из реакций — от потливых ладошек до мигрени, и вот вы уже включены в игру под названием «тревога о неопределённом будущем».

Мы задаёмся вопросами — «Что дальше?», «А что, если…?» и без базового чувства безопасности и доверия к миру, которое, к сожалению, сформировано у меньшей части населения планеты Земля, мы начинаем тревожиться, даже если объективно понимаем, что в глобальном смысле ни опоздание на работу, ни отсутствие карьерного роста не является чем-то угрожающим или неизменным.

Одна из самых базовых и действенных практик, помогающих с тревожностью, является проговаривание того, что с нами происходит, выражение эмоций в слова. Далее о том, почему это работает.

Во-первых, обозначение происходящего даёт нам возможность сделать паузу и прочувствовать наше состояние. Таким образом, мы выходим из вакуума с эмоциями и осознаём, что он вообще есть, а значит, мы можем с этим что-то сделать.

Во-вторых, слова, в отличие от бегающих мыслеформ, дают мозгу определённость. Сюда же относятся образы, термины и даже метафоры. Если для обозначения наших переживаний есть слова и термины, то, значит, мы не одни и кто-то когда-то испытывал что-то подобное, назвал это и, возможно, описал. Этот факт моментально снижает градус напряжения и даже создаёт ощущение причастности — вы с «этим» не одиноки.

Чтобы научиться более чётко описывать происходящее внутри, рекомендуется больше читать на волнующие темы, делиться переживаниями с близкими. Благодаря этому, вы не только получите эмоциональную поддержку, но и, возможно, найдёте решение для своей ситуации, как минимум можете получить дельный совет.

Всё это объясняет тягу людей к тому, чтобы находить себя в гороскопах, психологических тестах, идентифицировать себя и других с определёнными типажами, например, кто-то считает себя «экстравертом», другого — «нарциссом». Это действительно помогает, но здесь важно не вдаваться в крайности. В любом случае создавать определённость — значит, снижать тревожность — и эта формула работает.

В-третьих, когда мы впадаем в тревожное состояние, лимбическая система, отвечающая за эмоции, подавляет возбуждение префронтальной коры (рассудка) и мыслительный процесс происходит труднее. Пока мы не уменьшим накал страстей, принимать взвешенные решения не получится, так как одновременно эффективно эти две системы работать не могут.

Этому посвящено не одно исследование, которое доказывает, что, нагружая префронтальную кору, то есть начиная задавать вопросы — «Что я чувствую? Какие эмоции я испытываю?», мы автоматически снижаем активность лимбической системы и эмоции утихают. Так мы испытываем облегчение, причём чем точнее мы подберём слово для обозначения нашего состояния, тем долговременнее оно будет.

Наконец, обличать происходящее в голове можно не только в слова, но и в целые метафоры — в психологии есть целые направления, в рамках которых происходит коррекция состояния человека благодаря верно подобранной метафоре и дальнейшему её анализу.

Притчи, истории, ассоциации с литературными героями — всё это неиссякаемый источник полезной информации, позволяющий заниматься самоанализом. Таким образом мы формируем целые образы в своей голове, подключается символическое мышление.

Например, мы не знаем, как поступить в какой-то ситуации на работе, и чувствуем себя как ёжик в тумане. В голове возникают картинки из популярного советского мультфильма, крылатые фразы, настроение героев и т.д.

И вот мы начинаем анализировать, какие страхи ожидают нас в этом тумане, чего именно мы боимся? Выписываем. Далее нащупываем варианты развития событий, какой для нас приемлем, как мы хотим и как точно недопустимо. С этим разобрались. А какие действия нужно совершить, чтобы пойти по желаемому сценарию? Может быть, нам необходимо попросить помощи или поддержки, а возможно, необходимо признать ошибки и попросить прощения?

В любом случае мы не находимся в оцепеняющем состоянии или не чувствуем себя загнанными в угол, мы видим картину в общем, и даже готовы действовать. Работа с подсознанием всегда эффективна, мы можем найти установки и конструкции, из-за которых попадаем в тревожное состояние, а также построить схемы по урегулированию и выходу из него.

Таким образом, давать имена тому, что с нами происходит, является полезным навыком, который помогает не только работать с тревожностью, но и становиться человеку более осознанным и осмысленным, что положительно влияет на нашу жизнь в целом.