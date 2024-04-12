Психолог: псевдонауки и теории заговоров снимают с людей ответственность

В современном мире отмечается заметный рост интереса людей, в том числе среди россиян, к астрологии, нумерологии картам таро и различным теориям заговора. Подобные направления нельзя назвать даже псевдонауками – это религиозный культ, который помогает людям снять с себя ответственность. Вера в подобные явления часто говорит о наличии множества комплексов, рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

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По словам специалиста, если человек при принятии каких-либо решений руководствуется, к примеру, астрологией, то это признак нежелания брать на себя ответственность.

«Есть расхожая фраза, что люди просят совета только ради того, чтобы потом можно было сказать: это не я виноват, мне так посоветовали», — объяснил психолог Общественной Службе Новостей.

Вера в конспирологию характерна для категоричных людей, которые привыкли искать доказательства своих теорий вместо изучения того или иного явления, считает Хорс. Подобные приверженцы теорий заговора часто делят мир на черное и белое, склонны к крайностям и пытаются жить в вымышленном мире, сбегая от реальности, объяснил он. Свои неудачи и отсутствие стремления к достижению целей, по словам психолога, они объясняют бессмысленностью на фоне всемирного обмана, оправдывая себя таким образом.

Бесконечные споры конспирологов и приверженцев науки – признак закомплексованных личностей, заключил Хорс.

Напомним, социологи недавно обнаружили, что люди, которые верят в теории заговора, более склонны поддерживать автократию и критиковать демократию. Большинство теорий заговора предполагает, что за важные события ответственны некие тайные силы, часто связанные с обманом и манипуляциями со стороны влиятельных лиц или групп.