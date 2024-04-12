Хочу стать космонавтом: столичный психолог рассказала, почему мечтать полезно

В 70-х годах ХХ века на вопрос «кем ты хочешь стать?» дети часто отвечали — «космонавтом». Стать космонавтом было мечтой многих, но детские планы не всегда реализуются.

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Дерюганова уверяет, что мечтать полезно, даже если мечта несбыточна:

— Мечты — это мощный психологический ресурс, который вдохновляет и мотивирует на совершенствование, творчество, карьеру. Вне зависимости от того, сбылась мечта через некоторое время или нет, человек на пути к ней получает новые знания, эмоции, его жизнь наполняется интересными событиями.

Психолог посоветовала родителям поощрять детскую фантазию, даже если мечты выглядят нереалистично:

— Часто дети дошкольного возраста говорят о сказочных планах — мальчики мечтают стать королями или суперменами, а девочкам хочется быть принцессами. Подростки могут утверждать, что они станут миллионерами, будут знаменитыми певцами или актрисами, на что родители категорично отвечают: «Не выдумывай». Такой подход обесценивает мысли ребенка, приземляет, пресекает полет воображения. Любая мечта — это поле для деятельности.

Родителям стоит поддерживать ребенка, а не ограничивать — обсуждать, почему ему дорога мечта, какие шаги по ее воплощению в реальность можно предпринять. Если ребенок сталкивается с трудностями, важно выслушать его и подбодрить.

— Объясните ребенку, что иногда важнее не результат, а процесс. Например, он хотел победить на соревнованиях, но у него не вышло. Тем не менее в процессе подготовки он стал сильнее, выносливее, смог преодолеть себя. Приведите в пример известных личностей, у которых не получилось добиться желаемого результата с первого раза, но они не опускали руки. Это могут быть киногерои или персонажи мультфильмов, комиксов, — добавила психолог.

С подростками можно обсудить разницу между несбыточной мечтой и целью. Рассказать, что цель всегда достижима и конкретна, а мечта не ограничена рамками реально возможного, но прекрасна тем, что позволяет взглянуть на мир по-новому.

Не стоит переживать о несбывшихся мечтах. Нужно ставить себе новые цели и стремиться к новым достижениям.

— Важно уметь прощать себя за неудачи и ошибки. Никто от них не застрахован, это часть жизни. Нужно уметь принимать то, что мечта не сбылась, и прощать себя за это. Тогда вы сможете сосредоточиться на настоящем — поставить перед собой новые цели и сформулировать мечты, — заключила Дерюганова.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».