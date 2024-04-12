Почему мы ставим цели, но не доходим до результата? Пять причин и чек-лист для самодиагностики

За окном апрель. А помнишь, как недавно ты начинала год с чистого листа? Писала маленькие записочки, поджигала их от свечи, а пепел растворяла в шампанском под бой курантов. Строчила планы в красивый новый ежедневник, создала карту желаний... Но жизнь начала ускоряться сразу, как закончились каникулы, и планы остались лишь на бумаге. Узнали себя? Стандартная ситуация для многих. Но это не повод отчаиваться и оставлять планы в горстке пепла! Что нам мешает дойти до желанного результата и что с этим делать, рассказала сертифицированный ментор по целеполаганию и планированию Дарина Терещенко.

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1. План ради плана

Иногда причина того, что мы не идем к своим целям — их нереалистичность. Чем достижимей будут цели, тем больше вероятности продвинуться вперед и не выгореть. Например, трудно реализуемый план — утроить свой доход всего за пару месяцев. Идти к этой цели надо маленькими шагами, опираясь на китайскую пословицу «Быстро — это медленно, но без перерыва». Если сегодня «точка А» 50 000 рублей в месяц, то меньше, чем за год, вы можете прийти к желанным 150 000 рублей, увеличивая доход каждый месяц на всего на 10%. Так ваш ум не начнет саботировать невыполнимый план и вы будете ежемесячно подкреплять мотивацию положительным опытом.

Или, например, цель «похудеть к лету» тоже слишком абстрактная, особенно если вы не занимались спортом последние 5 лет.

Схема, которая приведет к цели:

1. Начинайте не с плана, а с подведения итогов. Опишите то, что имеете сейчас. Например, цель — похудеть к лету до 67 кг. Точка А: 72 кг, малоподвижный образ жизни, ежедневная работа за компьютером.

2. Составьте план действий с детализацией до простых ежедневных задач:

Подобрать программу похудения с учетом снижения веса на 3% каждый месяц



Подобрать программу питания, составить график тренировок



Закупить продукты, приобрести абонемент в зал или подготовить место дома

3. Действуйте по плану:

Начать питание по меню, тренировки по плану в запланированную дату

Выполнить 3 тренировки в неделю

Питаться ежедневно по меню

4. Подводя итоги дня и недели планируйте следующие, исходя из результатов предыдущих:

Вести еженедельный отчет по цели с учетом своих состояний и контрольных точек (количество выполненных тренировок, дней питания по меню)

Запланировать месяц или неделю, исходя из итогов апреля (подошло ли питание, уровень сложности тренировок, есть ли психологические причины, почему вес не уходит?)

Действуя из раза в раз таким образом, вы увидите, что план жизнеспособный и адаптируется под обстоятельства и основывается на лично полученном опыте.

2. Отсутствие передышки: непрерывно идете к цели, не включая в план отдых

Представьте, что вы работаете в найме у самой себя, и вам по трудовому кодексу полагаются перерывы во время работы. Не нарушайте закон! Отправляй себя на прогулку в течение дня, выдавайте себе любимые продукты за «вредные» условия труда, пишите себе заявления на отпуск.

При этом примите тот факт, что вам могут не подходить стандартные рекомендации: сон, полезная еда, чтение книг. Выбирайте свой индивидуальный вид отдыха, который вызывает у вас внутреннее чувство радости: неизведанный маршрут, настольные игры с друзьями, визуализация будущего, рисование мандал. Все то, что дает вам ощущение отдыха и перезагрузки

3. Работаете с мышлением, но забываете про тело

Безусловно, новые мысли ведут нас к другим действиям и результатам. Но когда тело — это кладбище непрожитых, заблокированных эмоций, тогда много сил уходит на подпитывание обиды, недоверия, на подавление гнева и т.д. Важно регулярно заниматься эмоциональной гигиеной через работу с телом — это могут быть танцы, дыхательные упражнения, йога или массаж.

4. Не знаете и не принимаете свои таланты (супер–силу)

Современный мир навязывает нам правила, которым мы начинаем очень стараться соответствовать: вести блог, проявляться, записывать сториз, продавать свои услуги. Мы воспринимаем выполнение этих действий как залог того, что мы станем «успешными». Многие заметили, что действия по заданным шаблонам не гарантируют желаемый результат. Наша задача применить рекомендуемые правила с учетом индивидуальности.

5. Действуете в одиночку

Часто говорят — «Не делись планами, иначе не сбудутся». Но на самом деле именно поддержка дает нам опору. Найдите компанию единомышленников, друга со схожим запросом или наставника, который уже прошел этот путь. Вместе всегда идти легче, подбадривая друг друга в сложную минуту, радуясь результатам и разделяя победы. Представляй, что ваши результаты 1+1 в сумме дают 11.

Чек-лист для самодиагностики

За каждый пункт, с которым вы согласны, добавляй себе 1 балл:

У меня конкретная и понятная цель

Моя цель реалистичная и достижимая

У меня есть конкретный пошаговый план, как прийти к цели

Я следую плану и регулярно подвожу промежуточные итоги

Я часто сверяюсь с целью, планируя свои дальнейшие действия, исходя из результатов полученного опыта

Я планирую отдых и стабильно даю себе его

На пути к цели я работаю со своим телом, освобождаю его от лишнего напряжения

Я знаю как приводить свой ум в нейтральность. Стараюсь действовать из этого состояния ума

Я знаю свои сильные стороны и строю свою стратегию по реализации цели исходя из этих знаний

У меня есть компания, где я получаю поддержку, обмен опытом и знаний

Интерпретация результатов:

0–5 баллов — перед вами целый мир открытий! Перечитайте статью, определите точки роста, и вы продвинетесь к цели

5–8 баллов — поздравляем, вы практически у цели, не останавливайтесь.

8–10 баллов — браво! Вы автор своей жизни, масштабируйте свои цели.

Где бы вы сейчас ни были по отношению к своей цели, помните, что никогда не поздно начать заново. Применяйте полученные знания, экспериментируйте и начинайте до тех пор, пока ваши действия не приведут вас к желанному результату.