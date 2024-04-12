Психолог обозначила пять главных ошибок кандидатов на собеседовании

По словам эксперта в интервью aif.ru, в большинстве случаев претенденты слишком фокусируются на себе и своих достижениях, вместо того чтобы выявить, какую пользу они могут принести компании.

© freepik

Вместо того чтобы спрашивать о зарплате на первом же собеседовании, соискателям рекомендуется проявить инициативу и предложить работодателю «тест-драйв» своих навыков. Это может быть небольшой проект, выполненный бесплатно, чтобы демонстрировать свою ценность для компании.

Подготовка к собеседованию также играет важную роль, включая учитывание внешнего вида. Одежда должна соответствовать требованиям компании и ее культуре. Опаздывать на собеседование не стоит, так как это может создать негативное впечатление о кандидате.

В любом случае, не стоит пытаться устроиться на работу с первого раза любой ценой. Лучше посетить несколько интервью, получить несколько предложений и выбрать наиболее подходящую вакансию, что увеличит шансы на получение работы мечты, заключила Василькова.