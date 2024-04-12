Девушкам объяснили, как отбиться при нападении мужчины

Любой девушке следует уделять внимание не только физической форме, но и занятиям самообороной, чтобы дать отпор мужчине в случае опасности, рассказал NEWS.ru инструктор по самообороне Максим Шрамков. Кроме того, в вопросе личной безопасности помогут средства самозащиты, среди них немало легальных.

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Девушка должна тренироваться и быть в хорошей физической форме. Если она будет на шпильках и в плохой физической форме, она банально не сможет даже убежать. Ещё лучше, если девушка будет заниматься уроками самообороны или любым видом контактных единоборств, — пояснил специалист.

Также Шрамков посоветовал обратить внимание на средства самозащиты, которые разрешены законом. В их число вошли травматическое оружие, электрошокер, перцовый баллончик. В заключение эксперт дал рекомендации о характере действий при угрозе — следует поднять как можно больше шума, чтобы обратить на себя внимание окружающих.