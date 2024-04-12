Психолог объяснила, чем опасен неудобный график работы

Семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что неудобный рабочий график является тяжелейшим испытанием для организма. Долгая работа в таком режиме приводит к ранним инфарктам, инсультам и онкологии.

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«Если человек работает в неудобном для себя графике, дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть», – подчеркнула она.

По ее словам, неудобный график вызывает постоянное напряжение организма, что перерастает потом в хроническое напряжение. Это впоследствии приводит к быстрому старению организма и ранним инфарктам, инсультам и даже онкологии.

Наталья Панфилова добавила, что неудобный режим работы человеческий организм способен выдерживать только небольшой промежуток времени. Если же это происходит годами, то тело просто не выдержит. При этом врач подчеркнула, что это касается скорее умственного труда, нежели физического, передает НСН.