Назван главный фактор счастья для молодых родителей

Канадские ученые из Университета Квебека выяснили, что помогает парам сохранять гармонию после прибавления в семействе. Исследование опубликовано в научном журнале Mindfulness.

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Хотя рождение ребенка обычно приносит огромную радость, оно также часто приводит к снижению удовлетворенности отношениями для многих пар. Об этом сообщают до 90% родителей, и данный эффект может негативно сказаться как на взрослых, так и на социально-аффективном развитии малыша.

Команда изучила возможные причины кризиса в отношениях молодых родителей.

Исследователи проанализировали данные 529 пар из Квебека. Участники эксперимента заполнили анкеты с вопросами о пережитых в детстве личностных травмах, а также прошли тесты для определения уровня внимания, осознанности и стремления избегать неприятных переживаний.

Результаты показали связь между наличием эмоциональных травм в детстве и снижением уровня счастья после становления родителем. В то же время высокие показатели внимания и осознанности, как правило, свидетельствовали о большей удовлетворенности отношениями и родительством.

Ученые пришли к выводу, что для сохранения счастья в пополнившейся семье людям необходимо стараться осознавать свои эмоции и не пытаться избегать их, даже если речь идет о неприятных чувствах.