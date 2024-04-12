Восемь привычек людей со скрытой депрессией: проверьте себя и близких

Чтобы вылечить депрессию, сперва придется признать наличие проблемы. И иногда в этом нужна помощь со стороны. Следующие 8 привычек зачастую выдают людей с внутренними проблемами.

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Они слишком стараются поддерживать видимость счастья

Часто человек даже себе не готов признаться в том, что столкнулся с трудностями психологического характера. Чтобы избежать надуманного стыда, никого не расстроить, остаться «сильной» и не обращаться за помощью ни в коем случае, такая личность поддерживает видимость благополучия. Иногда получается довольно успешно, но близким раскусить истинный характер показного счастья не составит труда, если у них есть готовность и желание назвать вещи своими именами. По иронии судьбы люди с вечной улыбкой на публике легко могут оказаться жертвами скрытой депрессии.

Они испытывают сложности со сном и питанием

Депрессия может приводить к чувству потери контроля — под удар попадают режим сна и отношения с едой. Кто-то не может уснуть, изнывая от беспомощности, до утра, кто-то, наоборот, «сбегает» от мира в сонное царство, практически не расставаясь с постелью. Кому-то сложно заставить себя полноценно поесть на фоне потери аппетита, а кто-то «заедает» боль и не может остановиться. Странности с режимом сна и приемом пищи — повод задуматься над тем, что стало их причиной, — это не случайность.

Их «сигналы бедствия» неоднозначны

При всей скрытности нельзя исключать приступы откровений, когда борющийся с депрессией не просит помощи явно, но намекает на такую необходимость. Эти сигналы легко упустить из виду, но их двоякая сущность — не повод списать все на «показалось». Именно эти моменты дают шанс установить контакт. Иногда людям небезопасно оставаться наедине со своей депрессией, и в глубине души они это понимают, даже если стараются убедить окружающих в обратном.

Они с трудом переносят предательство и расставания

Когда депрессия становится неотъемлемой частью жизни, со временем ситуация может стабилизироваться, возникает условное равновесие. Однако такие люди прилагают немало усилий, чтобы вести прежнюю жизнь, и любой «удар в спину» порой кажется им концом света. Когда хрупкое душевное равновесие нарушено, не удивительно, что предательство близких выбивает землю из-под ног и жизнь словно теряет смысл. Тем более тяжело, когда расставание происходит по причине депрессии, неготовности бороться за человека.

Они одержимы целью

В отсутствии позитивных эмоций люди со скрытой депрессией могут подменять их «высшей целью», дабы как-то систематизировать и оправдать свои лишения и страдания. Зачастую просыпаются перфекционизм и жесткая самокритика — цель становится навязчивой идеей и нередко единственным поводом просыпаться по утрам.

Они начинают врать «во благо»

Депрессивные состояния делают человека менее защищенным и чувствительным к давлению извне. Поэтому, чтобы отстоять свой душевный комфорт, все средства, по их мнению, хороши. Чувствуя свою уязвимость, люди, страдающие различными формами депрессии, могут не гнушаться и ложью. Не всегда это изобретательный обман — скорее вынужденная «уважительная причина». Они найдут объяснение и отметинам на запястье, и пропущенным звонкам — и будут на нем настаивать, даже если оно покажется вам не слишком правдоподобным.

Они конвертируют душевную драму в творчество

Не секрет, что душевные страдания вдохновляли художников творить во все времена. Творчество позволяет эффективно выплеснуть эмоции, облекая их в материальную форму — будь-то картина маслом или скетчи в еженедельнике, стихи или мелодии. Люди, которые вынуждены бороться с депрессией, могут поражать вас своим талантом, но это не значит, что им не нужна поддержка.

У них есть «терапевтические» занятия, от которых они не могут отказаться

Медикаментозное лечение доступно только после постановки диагноза, а в терапию такие люди идут редко. Таким образом, человек учится жить со своим состоянием и находит для себя терапевтические занятия — от тренировок в зале до вождения автомобиля. Как правило, такие «ритуалы» становятся приоритетом, и человек не может проявить гибкость и, к примеру отменить визит в спортзал ради встречи или поехать на чужом автомобиле за компанию. Зависимость от наушников так же может быть одним из признаков — музыка успокаивает и позволяет закрыться от внешнего мира социально-одобряемым способом.