Специалист перечислила признаки плохого секса

Специалисты уверены, что для каждой пары существуют свои представления о том, каким должен быть секс, ведь главное, чтобы интимная практика устраивала обоих. Мы поговорили с сексологом Ксенией Филимоновой, которая выделила основные моменты, которые чаще всего указывают на некачественный секс. Обратите внимание, если понимаете, что близость не приносит вам должного удовольствия.

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Слишком быстрый секс

Если внезапная и быстрая близость случается время от времени, повода для волнения нет, однако, по словам нашего эксперта, когда быстрый секс — обычная практика в отношениях, есть повод задуматься, насколько ваша сексуальная жизнь качественная.

«Когда секс заканчивается раньше, чем вы успели его осознать, это повод поговорить с партнером. В сексе сам процесс не менее важен, чем финал», — комментирует Ксения.

Чувство дискомфорта

Любые неприятные ощущения должны стать «звоночком», что в вашей сексуальной жизни есть определенные проблемы.

«Даже если вашего партнера устраивает, к примеру, поза, но вам она приносит боль, не нужно думать, что это норма и с вами что-то не так. Прямо говорите о своих желания и тем более — о неприятных ощущениях. Качественный секс всегда напрямую связан с налаженной коммуникацией», — поясняет сексолог.

Однообразие

Когда вы довольно давно состоите в отношениях, естественно, у вас есть любимые позы и лайфхаки, как быстрее достичь оргазма. Тем не менее однообразие не идет на пользу ни одной паре.