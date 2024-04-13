Психолог назвала три признака незрелой личности

Сложно представить ребенка как зрелую личность, хотя встречается и такое. А вот столкнуться со взрослым человеком, который проявляет инфантилизм и незрелость, можно значительно чаще. О том, что выдает незрелую личность, «Вечерней Москве» рассказала причинный психолог Юлия Синютина.

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В первую очередь подобную личность выдают ее реакции, суждения и поступки, уверена специалист.

Реакции

Иногда мы употребляем выражение «нездоровая реакция», то есть реакция, неадекватная ситуации. Чаще всего речь идет о проявлениях повышенной негативной эмоциональности. Человек может ни с того ни с сего закатить истерику, кричать, ругаться, причитать, даже плакать. Повод может быть совершенно незначительным, пустячным, при этом реакция окажется неоправданно бурной.

Причины такого поведения могут быть разными: накопленная усталость и, как следствие, нервный срыв, а также последствия пережитой эмоциональной травмы. Однако чаще, особенно если человек ведет себя подобным образом постоянно, перед нами просто незрелая личность, которая не может или не желает контролировать себя и свои эмоции.

Суждения

В беседах, особенно на повышенных тонах, мы редко вслушиваемся в смысл речей оппонента, концентрируясь на собственной позиции и произносимых нами словах. Однако, вникнув в то, что говорит наш визави, мы можем составить о нем довольно объективное представление. Часто именно в возбужденных эмоциях человек показывает свою зрелость или, напротив, незрелость. Примитивные или нелогичные утверждения говорят о том, что человек ведет себя по-детски, соответственно, никакие взрослые доводы на него не подействуют. Спорить с таким человеком не стоит.

Поступки

Ярче всего незрелая личность проявляет себя через поступки. Так, например, некоторые молодые мамы во взаимодействии с собственными детьми используют окрики, одергивания, картинные заламывания рук, обвиняют ребенка. Начинающие, неопытные учителя повышают на учеников голос, пытаясь таким образом заставить их слушаться. Психологически зрелые люди так не поступают.

Когда взрослые кричат на детей или начальники повышают голос на своих сотрудников, они не укрепляют свой авторитет, а лишь наглядно показывают собственную психологическую незрелость.

Помимо криков, внутреннюю нестабильность и слабость выдают регулярные претензии, которые предъявляют женщины своим мужчинам. О незрелости личности говорят также тотальная слежка за партнером и неадекватная ревность, которая, увы, не так уж редко встречается. Необоснованные претензии, повсеместный контроль и агрессивную ревность проявляют не только женщины, но и мужчины. Причем в последнее время мужчины поступают так чаще женщин.

Что со всем этим делать? Первый шаг на пути к внутреннему взрослению — заметить в себе проявления незрелой личности. Осознать проблему — значит наполовину ее решить, поэтому не стоит упираться, лучше сознаться хотя бы самому себе.