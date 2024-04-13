Кто такой перфекционист? Способы избавиться от постоянного стремления к идеалу

Согласно британскому исследованию, уровень перфекционизма молодых людей с конца 1980-х годов значительно вырос. Ученые предполагают, что все дело в развитии социальных сетей, пользователям которых приходится постоянно сталкиваться с тщательно разработанными образами окружающих, а вместе с тем и самим стремиться к совершенству. Однако это не всегда приводит к положительному результату — зачастую перфекционизм провоцирует стресс и проблемы со здоровьем. Какие еще причины перфекционизма можно выделить, почему он на самом деле опасен и как с ним справляться, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое перфекционизм

Перфекционизм — это склонность стремиться к идеалу и убеждение в том, что неидеальный результат не имеет права на существование. Человека, обладающего такой чертой личности, называют перфекционистом. Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» психолог и психоаналитический консультант Анна Тэжик, человек, стремящийся к совершенству, зачастую не признает, что ошибки являются неотъемлемой частью жизни.

Этот тип личности отличается высокими стандартами и верой (пусть и не всегда осознанной) в то, что можно достичь идеала во всех сферах Анна Тэжик психоаналитический консультант

В психологии перфекционизм принято делить на конструктивный и деструктивный.

Первый приносит меньше негативных последствий. Он мотивирует и вдохновляет, толкает к развитию способностей и навыков. В то время как второй заставляет свою «жертву» погрязать в собственной неидеальности.

Человек, подверженный перфекционизму такого типа, постоянно ощущает себя недостаточно хорошим, а все его мысли крутятся вокруг недостижимости столь желанного совершенства во всем. В итоге такое мышление и поведение приводят к появлению у перфекциониста большого количества претензий к другим людям, срывам дедлайнов и частому стрессу.

Какие еще виды перфекционизма существуют

Согласно модели перфекционизма, разработанной канадскими психиатрами-исследователями Уильямом Хьюиттом и Гордоном Флеттом, это явление можно разделить на следующие четыре вида:

Перфекционизм по отношению к себе. Заключается в том, что человек постоянно высказывает завышенные требования к самому себе и занимается самоцензурой;

Перфекционизм по отношению к другим людям. В этом случае требование идеальности направлено не на самого себя, а на окружающих;

Перфекционизм, адресованный всему миру. Проявляется в тотальном убеждении человека в том, что мир должен соответствовать определенным стандартам и правилам, быть совершенным;

Перфекционизм, сформированный социальными нормами. Человек всячески старается соответствовать не собственным идеалам, а ожиданиям окружающих. Нередко случается так, что все эти типы совмещаются в одной личности. В других же случаях в человеке можно увидеть проявления лишь одного или нескольких видов перфекционизма.

Признаки перфекционизма

Среди «симптомов» перфекционизма психолог Анна Тэжик перечисляет:

Постоянное стремление к идеалу и страх совершения ошибок.

Непомерно высокие стандарты, как для себя, так и для окружающих, неизбежно приводят к возникновению страха перед неудачей.

Чрезмерная самокритичность и недовольство собой.

Даже если все продумано до мелочей и реализовано в лучшем виде, перфекционист найдет, за что зацепиться.

Постоянное сравнение себя с другими.

У такого человека среди способов психологической защиты преобладают примитивная идеализация и обесценивание.

Перфекционисты часто не гордятся своими достижениями, а, наоборот, низводят их до уровня совершенно незначительных событий.

Желание контроля. Постоянное стремление к контролю всех аспектов жизни и высокая тревожность, если что-то оказывается вне зоны власти. Неумение расслабиться и отдохнуть. Довольно логичное проявление перфекционизма. Ведь человеку с этой чертой всегда нужно все контролировать, поэтому расслабиться он не может.

Причины перфекционизма

Американский психолог и психоаналитик Карен Хорни была убеждена, что склонность к перфекционизму является неотъемлемой частью тех личностей, у которых по каким-то причинам сформировался устойчивый идеализированный образ самого себя. Именно этот образ затем и заставляет человека постоянно стремиться к совершенству.

Американский врач-психотерапевт Дональд Хамачек писал, что в первую очередь на формирование перфекционизма влияет детский опыт. Он выделял две основные ситуации, которые могут этому способствовать:

Общение с постоянно критикующими родителями. В таком случае ребенок хочет, как пишет Хамачек, «стать идеальным не только для того, чтобы избежать неодобрения, но и потому, что стремится принять самого себя через сверхчеловеческие усилия и грандиозные достижения». Взаимодействие с родителями, чья любовь условна, то есть зависит от деятельности ребенка. Здесь же «человек приходит к осознанию, что только после хорошего выполнения этой деятельности он станет ценным», ведь если он совершает ошибки, то не получает должных любви и заботы.

В то же время, по данным исследования 2021 года, в «зоне риска» и дети родителей-перфекционистов. Судя по наблюдениям ученых, они активно перенимают модель поведения мамы и/или папы и сами начинают стремиться к недостижимому идеалу.

«Сначала мне все нравилось, но затем я поняла, что стала жертвой» Олеся, 33 года Сколько себя помню, я была перфекционисткой. Это началось давно. Я, как и многие дети, демонстрировала огромное любопытство к миру, мне хотелось все попробовать: и читать, и рисовать, и петь. Так вышло, что почти во всех сферах я в итоге получала быстрые положительные результаты, на что очень бурно реагировали мои родные. Они пророчили мне самые большие успехи в жизни, славу, деньги. Такое внимание к своей персоне мне очень льстило, я хотела ощущать его вновь и вновь. Дело в том, что в обычное время родители не очень часто проявляли ко мне любовь и заботу, они были заняты заработком. В итоге я поняла: чем идеальнее я буду в разных сферах жизни, тем больше признания получу. Это превратилось чуть ли не в зависимость. Огромное количество времени — можно сказать, уже десятки лет — я провела в стремлении к совершенству. Чем бы я ни решала заняться — все должно было быть в лучшем виде. Это касалось в том числе бытовых вещей, например, элементарной уборки. И если сначала мне это нравилось, то затем я поняла, что стала жертвой перфекционизма. Любое несовершенство начало выводить из себя, тревога стала постоянной спутницей, начались проблемы в отношениях. Более того, я неоднократно была пациентом психиатра: один раз с диагнозом «депрессия», другой — с «тревожным расстройством». В психотерапии я уже много лет, и, безусловно, вижу значимые подвижки в своем состоянии. Однако их все еще недостаточно для того, чтобы я могла жить спокойно.

Негативные последствия перфекционизма

Действительно, перфекционизм позволяет добиваться хороших результатов во многих сферах, особенно в образовании и карьере. Однако негативных последствий этого явления все же значительно больше, уверена психолог Анна Тэжик. Какие они?

Постоянный стресс

«Как правило, перфекционисты испытывают постоянную тревогу, которая в свою очередь является сильнейшим источником стресса для организма. Вечное чувство собственной недостаточности и неполноценности приводит к фоновому напряжению и беспокойству, а иногда и к депрессии», — предупреждает эксперт.

Изоляция и прокрастинация

«Как мы уже отмечали, человек, стремящийся к идеалу, часто боится провала и критики, что может приводить к изоляции и социальной неуверенности, — отмечает Тэжик. — Также перфекционист может страдать от прокрастинации из-за страха несовершенства, что в конечном счете ухудшает его психическое состояние».

Проблемы со здоровьем

И здесь уже речь не только про психику, но и непосредственно про тело. По словам психолога, перфекционизм может приводить к развитию бессонницы, головным болям, проблемам с пищевым поведением (что способно привести к летальному исходу) и даже сердечно-сосудистыми заболеваниям.

"В целом перфекционизм часто имеет серьезное воздействие на психическое и физическое здоровье человека, и важно уметь управлять этим стремлением к идеальности, чтобы избежать тяжелых последствий". Анна Тэжик, психоаналитический психолог

Научные исследования о последствиях перфекционизма Согласно международному исследованию 2018 года, перфекционизм значительно увеличивает риски выгорания, депрессии и развития трудоголизма. По данным исследования «Высшей школы экономики» от 2021 года, люди, склонные к перфекционизму, чаще остальных страдают низкой самооценкой и эмоциональной нестабильностью. Кроме того, перфекционисты реже применяют в своей деятельности творческий подход, что довольно сильно ограничивает их жизненные опыт. В 2011 году международная группа ученых выяснила, что перфекционизм нередко приводит к развитию обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), которое выражается в навязчивых мыслях и навязчивых действиях.

Как бороться с перфекционизмом: 5 шагов

«Перфекционизм может быть полезным, если превратить его из "хозяина" в "слугу" и использовать в меру и с умом, не позволяя ему контролировать каждый аспект своей жизни. Важно найти баланс между стремлением к совершенству и лояльностью к себе», — подчеркивает Анна Тэжик.

Для этого она рекомендует предпринять следующие шаги.

Осознать тот факт, что идеал несбыточен и что ошибки — это часть жизни. Принятие этой мысли может быть болезненным, кроме того, оно может занять длительное время. Но результат того стоит.

Задать себе вопрос, почему именно хочется достичь идеальности. Какова реальная цель? Стоят ли поиски совершенства потраченных на это времени и усилий?

Установить реалистичные цели и отказаться от неосуществимых стандартов. Изучить методы релаксации и медитации, заняться физическими упражнениями для снятия стресса и напряжения.

Обратиться к психологу или психотерапевту. Работа специалиста в данном случае будет нацелена на то, чтобы разрушить идеальный образ человека о самом себе и научить его принимать себя таким, какой есть.