Психолог дала советы, как реагировать на критику в свой адрес

Без критики в жизни не обойтись: каждый однажды совершает поступок, который может понравиться не всем. Но как правильно принимать замечания в свой адрес, чтобы они не нанесли непоправимый вред? Об этом расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

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Чувства правят балом

Даже самые тактичные замечания вызывают колебания самооценки – что уж говорить о токсичном напоре оппонента. А ведь критика создана, чтобы дать обратную связь с целью изменить поведение человека в лучшую сторону. Сделавшему замечание тоже непросто решиться на негатив, от чего он сам тревожится и говорит резче, чем хотел бы.

Критикующий и критикуемый – две эмоционально заряженные фигуры. Одна из них недовольна, вторая попадает в гамму всевозможных переживаний.

Стыд: "Ты сделал что-то не так, это заметили и теперь ругают".

Уязвимая позиция униженности, состояние жертвы, на которую стремительно нападает обидчик.

Страх: "Будет ли наказание? Разрушатся ли отношения после скандала?"

Злость: "Да как ты посмел(а)! Я столько лет в профессии, и знаю, как надо".

Переживания становятся топливом для нагнетания конфликта. И вместо того, чтобы услышать друг друга и договориться, люди начинают прояснять, кто прав, а кто виноват. Но ведь успех диалога зависит от всех его участников. Ранее мы уже говорили о том, как критикующему подготовиться к разговору. Теперь посмотрим на эту ситуацию с точки зрения того, кто принимает упреки в свой адрес.

Спусковые крючки

Психологи настаивают на пользе эмоций, но если идет попадание в триггер, от переизбытка чувств человек теряет контроль над происходящим. Поэтому первая задача – понять, что именно провоцирует такую реакцию и сконтейнировать собственные переживания.

Выделяют три триггера.

Триггер истины. Сама возможность критики ставится под сомнение. Человеку кажется, что он настолько хорошо все делает, что претензий к нему быть не может. Однако в любой деятельности есть такая область знаний, о которой человек может даже не догадываться. Например, дети, которых баловали дома, с удивлением узнают, что в школе есть правила. Да и внимание делится между всеми одноклассниками, а не направлено только на них. Ключевая реакция критикуемого в такой ситуации – это интерес: "Ого, какая любопытная деталь. Расскажите подробнее, а как вы пришли к таким выводам? Почему нужно сделать именно так, а не иначе?" Постарайтесь поиграть в сыщика и найти рациональное зерно в ответах собеседника – может пригодиться.

Триггеры отношений. Несогласие с мнением собеседника из-за недоверия к уровню его экспертизы: "Кто бы говорил! Да сколько ему (ей) лет, что уже свое мнение появилось!". Здесь лучше попробовать опереться на свой опыт. Было ли так, что вы высказывали свое мнение, а его не слышали и отмахивались? Хотелось бы, чтобы к вам проявили уважение и дали возможность высказаться? Ключ к управлению гневом лежит в понимании того, что, раз собеседник что-то говорит, для него это важно. А значит, стоит попробовать его выслушать, а только потом принимать решение.

Несогласие с мнением собеседника из-за недоверия к уровню его экспертизы: "Кто бы говорил! Да сколько ему (ей) лет, что уже свое мнение появилось!". Здесь лучше попробовать опереться на свой опыт. Было ли так, что вы высказывали свое мнение, а его не слышали и отмахивались? Хотелось бы, чтобы к вам проявили уважение и дали возможность высказаться? Ключ к управлению гневом лежит в понимании того, что, раз собеседник что-то говорит, для него это важно. А значит, стоит попробовать его выслушать, а только потом принимать решение. Триггеры идентичности: угроза представлений о себе. Это самый сложный случай, прорастающий корнями в детство. "Раз тебя критикуют – такой ли ты хороший, как о себе думаешь?" – подобные мысли подсознательно рушат самооценку. При этом точка зрения одного недовольного может быть скомпенсирована опорой на отклики других людей. Во всех ситуациях, кроме одной: если ребенка с детства критикуют родители. Это похоже на нескончаемую пытку, когда капельки холодной воды раз за разом падают на макушку привязанного к стулу. Более того, от критики родителей разрушается самооценка и во взрослом возрасте – если, конечно, человек от них не дистанцировался.

В такой ситуации лучше всего делиться переживаниями с близкими и просить поддержки. Если человек – интроверт, можно взять бумагу и написать свои сильные качества и те вещи, которыми он доволен и может гордиться. Тогда критика не будет восприниматься как угроза и можно попробовать понять, что от вас хотят.

Работа со своими триггерами поможет оставаться в балансе и контролировать свои эмоции и переживания.

Алгоритм диалога

Существует определенный порядок действий, который помогает собеседникам понять друг друга в момент накала эмоций.

Нужно продумать цели диалога. Например, выслушать, договориться, принять к сведению, попробовать понять, что от вас хотят, и так далее. Цели зависят от того, кто вас критикует, в каких вы с ним отношениях.

Например, выслушать, договориться, принять к сведению, попробовать понять, что от вас хотят, и так далее. Цели зависят от того, кто вас критикует, в каких вы с ним отношениях. Важно слушать собеседника, видеть проблему его глазами. Это непросто, требует усилий, но все же возможно сделать.

видеть проблему его глазами. Это непросто, требует усилий, но все же возможно сделать. Стоит прислушаться к своей интуиции , осознать, какие триггеры мешают. Как только собеседник выговорится, накал его страстей снизится: так работает психика. Задача критикуемого – совладать с ответной реакцией.

, осознать, какие триггеры мешают. Как только собеседник выговорится, накал его страстей снизится: так работает психика. Задача критикуемого – совладать с ответной реакцией. Следует спокойно объяснить свою точку зрения , не вступая в конфронтацию. Если не готовы обсуждать проблему в настоящее время или чувствуете, что охвачены эмоциями, вы имеете право взять паузу и вернуться к этому позже.

, не вступая в конфронтацию. Если не готовы обсуждать проблему в настоящее время или чувствуете, что охвачены эмоциями, вы имеете право взять паузу и вернуться к этому позже. Важно сказать, с чем согласны и с чем нет . Это можно сделать в общих чертах, опираясь на эмоции. Ответ будет звучать примерно так: "Спасибо, что поделился своим мнением, пока эта информация для меня новая, я чувствую удивление и растерянность. Мне нужно время обдумать услышанное. Давай вернемся к разговору через пару дней".

. Это можно сделать в общих чертах, опираясь на эмоции. Ответ будет звучать примерно так: "Спасибо, что поделился своим мнением, пока эта информация для меня новая, я чувствую удивление и растерянность. Мне нужно время обдумать услышанное. Давай вернемся к разговору через пару дней". Действуйте! Если готовы что-то изменить, начинайте сейчас. Это один из самых важных пунктов, так как он даст понять собеседнику, что вы внимательны к его переживаниям. В ответ человек начнет меняться. А вот если критика выслушана, а изменений нет, у собеседника возникает обида.

Если готовы что-то изменить, начинайте сейчас. Это один из самых важных пунктов, так как он даст понять собеседнику, что вы внимательны к его переживаниям. В ответ человек начнет меняться. А вот если критика выслушана, а изменений нет, у собеседника возникает обида. Стоит экспериментировать : риск невелик, а вот польза существенна. При этом собирайте обратную связь: не только слова, но и реакции собеседника на то, как меняется его поведение в зависимости от ваших действий.

: риск невелик, а вот польза существенна. При этом собирайте обратную связь: не только слова, но и реакции собеседника на то, как меняется его поведение в зависимости от ваших действий. Нельзя сдаваться раньше времени. Иногда кажется, что замечания разрушает отношения. Но если не отвергнуть оппонента раньше времени, а побыть с ним вместе в его переживаниях и претензиях, это может привести к качественному скачку в отношениях или работе, которая подверглась критике.

Как видите, критику можно развернуть в свою пользу. Но все-таки есть моменты, когда ее необходимо отвергать и говорить: "Со мной так нельзя". Если вам угрожают или требуют невозможного (например, заработать в 10 раз больше в следующем месяце), выставляйте границы и призывайте к конструктивному диалогу. Когда это невозможно или человек переходит на личности (скажем, негативно оценивает вашу внешность и стиль), отказывайтесь участвовать в диалоге – его все равно нет. Потому что это уже не про критику, а про хамство.