Названо среднее число сексуальных партнеров у россиян

Эксперты постарались составить наиболее полную картину сексуальной жизни в различных странах мира, проанализировав, среди прочего, количество ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем), отношение жителей той или иной страны к интиму до брака и среднее число сексуальных партнеров.

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Так, по данным рейтинга NapLab, самыми распущенными по совокупно набранным баллам оказались жители Австралии, Бразилии и Греции. Россияне по параметрам исследователей оказались весьма целомудренными — Россия на 35-й строчке.

Что касается количества сексуальных партнеров — в лидирующей Австралии это в среднем 13 человек. Примечательно, что в Турции со строгими нравами даже больше — 14-15, при этом страна не вошла даже в первую десятку. В Бразилии и Греции — около 9 и 11 соответственно.

По данным исследователей, в нашей стране среднестатистический житель имел 9 сексуальных партнеров, а первый половой акт, как правило, случается накануне 19-летия. При этом якобы лишь половина совершеннолетних россиян не видят проблемы в сексе до брака, каждый второй считает его неэтичным.