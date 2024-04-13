Психолог рассказала, как помочь близким справиться с психическим расстройством

Психолог Лариса Выжва рассказала, как помочь близкому человеку, страдающему от психического расстройства, и подтвердила, что зачастую люди чувствуют себя хуже всего именно весной и осенью, так что весеннее обострение можно считать настоящим.

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Выжва отметила важность внимательного отношения к близким и в случае проблем немедленного обращения к специалистам. Обострение не случается внезапно, всегда есть «тревожные звоночки», которые говорят об ухудшении состояния человека, передает «ФедералПресс».

Если речь идет о незнакомом человеке, который может навредить себе или окружающим, психолог советует действовать по обстоятельствам.

Если человек пристает с разговорами, но он спокоен и неагрессивен, ему стоит мягко отказать. Если человек агрессивен, его не стоит подпускать к себе и нужно вызвать скорую помочь. Скорую стоит вызвать и когда человек дезориентирован и может навредить себе – в этом случае человека лучше увести в безопасное место.