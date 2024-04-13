Чем ценны обыденные события в семейной жизни

Принято считать, что семейная рутина – это главный враг любых чувств, даже самых пылких. И большую угрозу для отношений даже придумать трудно. Глянцевые журналы пестрят советами, как не допустить рутину в свою жизнь. И совершенно напрасно. Как уверяют специалисты, рутина, наоборот, только укрепляет отношения. Если, конечно, правильно ею пользоваться.

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Грусть-тоска меня съедает

Столь предвзятое отношение к обыденности объясняется тем, что в нашей культуре преобладает романтический взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Обратите внимание – любая сказка заканчивается свадьбой, которой предшествуют чувства, страсти, подвиги. Предполагается, что дальше и говорить не о чем.

Именно потому, что в нашей культуре нет поэтики быта, семейных отношений, супругам спустя время после свадьбы и начинает казаться, что происходит что-то не так.

Ну в самом деле – вчерашний жених в домашних штанах валяется с газетой на диване, а недавняя невеста в фартуке гремит кастрюлями у плиты. Оба кажутся друг другу такими знакомыми и привычными. И где бурление страстей, накал чувств, трепет во взглядах? Обыденность и скука медленно, но верно разъедают отношения.

Женские журналы советуют в таких случаях срочно отправиться в совместный отпуск, использовать новые сексуальные позы или хотя бы закатить ужин при свечах. Ничего не могу сказать – прогулка под луной или романтическое путешествие никогда не повредят. Но ведь всю жизнь по курортам и ресторанам мотаться не будешь? К тому же и они со временем могут приесться. И что тогда – заказывать совместный полёт на луну?

Специалисты предупреждают, что таким образом отношения можно украсить или разнообразить, но никак не излечить.

«Перемена места – действительно неплохой способ в новых условиях увидеть, что партнёр прекрасен, – считает нижегородский сексолог Сергей Артифексов. – Многие мои пациенты, допустим, возвращаясь из Антальи, вспоминают, как там всё было чудесно, и занимались они сексом по несколько раз на дню. А приехали домой – и опять тоска, и через месяц уже снова ничего не хочется. Но ведь ничего не изменилось. Вы играете ту же пьесу, тем же составом и с тем же режиссёром. Изменились только декорации. Исчезла только Анталья, а сами-то вы остались. Проблема в том, что люди полагаются именно на внешние обстоятельства, на декорации. А на деле надо менять постановщика или саму пьесу».

Некоторые пары, стремясь оградить себя от семейной рутины, решают жить порознь. Таким образом, по их мнению, они сохраняют романтику отношений – ожидание встреч, радость свиданий, бурная страсть.

Вначале такие отношения действительно выгодно отличаются от традиционно-семейных – тут тебе и накал страстей, и свобода от быта.

Но в том-то и парадокс, что, лишая себя той самой рутины, они по сути лишают себя возможности стать по-настоящему близкими людьми.

Похвала рутине

В рутинных днях совместной жизни есть особое, успокаивающее обаяние. Налаженный быт, семейные традиции объединяют, дают ощущение стабильности.

С людьми, которые одержимы идеей постоянной новизны и встряски в отношениях, долго не протянешь. Тем более, что подобная склонность свидетельствует о психопатичности личности. А жизнь с психопатом и неврастеником, сами понимаете, удовольствие сомнительное.

«Не нужно стремиться наполнить каждый день исключительными событиями, – советует психолог. – Дело не в действиях, а в отношении к ним. Немало пар в совместной уборке дома или поездке за покупками видят не тягостные обязанности, а повод провести время вместе. И напротив, в театре или в ресторане мы можем заскучать, если нашей единственной целью было вырваться из обычной жизни».

Как показывает практика, больше всего в семейной жизни ценятся не какие-то исключительные события, а довольно обыденные. И не случайно, как отмечают специалисты, после развода супруги очень часто с тоской вспоминают как раз не праздничные вечеринки, а совместную обыденность, которую уже не вернуть – как вместе выбирали обои для кухни, готовили ужин, строили планы, смотрели любимое кино. Именно эта обыденность и давала ощущение истинной близости и единения.

Более того, там, где супруги старательно избегают любых проявлений будничности, они обычно сосредотачивают максимальное внимание друг на друге. А выдержать такое пристальное внимание, не говоря о том, чтобы оказывать его самому, далеко не каждому под силу.

Попытки превратиться в единое целое, как предписывают романтические журналы, как раз и становятся одной из причин возникновения скуки в отношениях.

Стоит немножко разойтись в стороны, и вам снова будет приятно наряжаться для своего мужчины, а ему в ответ будет приятно быть галантным кавалером.

«Так что не будни убивают любовь, а слишком сильная связанность с другим человеком, сосредоточенность на нём, зависимость от него, которая превращает отношения в оковы», – считает московский психолог Игорь Нефёдов.

Поэтому первым делом нужно научиться держать дистанцию друг с другом. Обзаведитесь собственными делами, интересами и друзьями. Эта небольшая обособленность лишь поможет сблизиться вновь.

Покой нам только снится

Ещё одна причина возникновения скуки в семейной жизни – то, что мы часто воспринимаем замужество как главную цель жизни. Но вот отгремел марш Мендельсона, и что дальше? Цель достигнута, новой даже на горизонте не маячит. Немудрено, что в душе появляется состояние опустошённости и уныния.

Недавно я обратила внимание на молодых мам, выгуливавших в песочнице своих карапузов. У трёх из пяти на вполне симпатичных лицах застыло выражение бесконечной скуки и тоски.

«Да ну, достало всё, – уныло бросила одна из них в ответ на мой вопрос, не случилось ли у неё чего плохого. – Надоело хуже горькой редьки».

Можно только догадываться, что испытывает её муж, каждый день натыкаясь на унылое лицо своей благоверной. Думаю, что ему семейная жизнь тоже представляется делом безрадостным.

Кроме того, постоянная жизнь бок о бок вызывает привычку. Мы начинаем обращать меньше внимания на своего спутника, возникает ощущение, будто знаешь его наизусть.

«И когда люди друг друга достаточно узнали, то, конечно, возникает скука, или то, что у нас в России называется тоской, – объясняет Сергей Артифексов. – Потому что нет ничего нового. В первую очередь от утраты новизны, конечно, страдают сексуальные отношения, поскольку они подразумевает наиболее тесное, близкое и глубокое проникновение (я имею в виду даже не физическое, а психологическое) друг в друга».

Единственное спасение в этом случае – постоянно меняться самой. Не в смысле вечной смены цвета волос и причёски, а в плане внутренних интересов, взглядов на жизнь.

«Любовь, как и любое общение, имеет очень серьёзное условие – общаясь, нельзя повторяться, – считает Сергей Артифексов. – Ведь когда ты пытаешься поддержать с кем-то разговор, ты же не будешь всё время говорить об одном и том же. То есть для общения надо постоянно модифицировать себя, саму беседу. Нельзя любить за одно и то же. Любить можно то, что изменяется. И когда ты пытаешься изменить что-то, предлагаешь что-то новое своему партнёру, ты меняешься и сам».

Конечно, время от времени отношения непременно надо освежать. И тут романтические поездки с прогулками под звёздным небом, конечно же, подойдут. Очень важно находить время, чтобы побыть с мужем вдвоём, без детей. Получив возможность отстраниться от привычных ролей папы с мамой, вы сможете сосредоточиться на собственных чувствах.

Главное, чтобы стремление понять и почувствовать партнёра присутствовало в вашей жизни всегда, а не только во время романтических забегов от рутины. И тогда вам не придётся страдать от скуки, а ваши семейные будни никогда не окажутся серыми и безрадостными.