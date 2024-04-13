Психолог рассказала, как простить ошибки самому себе

В этом поможет воображение. «Перезаписать» опыт можно посредством рескриптинга. Стоит менять негативное отношение к ситуации на позитивное.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Что мы можем делать для себя, чтобы относиться проще к ошибкам. Механизм называется рескриптинг, это перезапись нашего опыта, то есть мы перезаписываем своё отношение к тому, что произошло. Первое — нужно принять, что мы не только состоим из хорошего, в нас есть и плохое, например, глупость или непредусмотрительность. Второе — задать себе вопрос по прошествии времени, что эта ситуация сделала для меня хорошего, что я из неё извлёк. Например, я научился чему-то, сделал вывод, научил себя быть сильнее, познакомился с кем-то и так далее. Вы свой мозг постепенно переучиваете. Важно свою ошибку в мелких деталях рассказать психологу или близкому другу. Воспроизвести эту ситуацию и задать вопрос себе, как это событие тебя усилило, потому что любой кризис усиливает, если вы его прошли, а не ушли в абсолютную деградацию. Перезапишите негативное отношение на положительное».

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