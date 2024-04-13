Почему возникает ревность и как с ней справиться

Ревность — сильное чувство, с которым сталкивался хотя бы раз в жизни каждый человек. Однако иногда она может принимать патологические формы. Подробнее о том, какие люди более склонны к ревности, когда это чувство может быть признаком расстройства личности, почему мужчины и женщины ревнуют по-разному, как с этим чувством справиться и почему ревность не связана с доверием — в интервью «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

© Газета.Ru

— Откуда берется чувство ревности?

— Ревность — сложное явление, которое состоит из множества различных чувств. Удивительно, но с этим переживанием мы можем столкнуться даже в самом раннем детстве, когда малыш делает все возможное, чтобы заполучить внимание матери, а еще в дружеских отношениях, в отношениях с коллегами или второй половинкой.

Существует убеждение, согласно которому испытывают ревность только люди, неуверенные в себе, или те, кто сам изменяет.

Доля правды в этом есть — еще Фрейд писал о том, что ревность возникает или в случае страха потерять объект своей любви, или в ситуации проекции — когда сам человек помышляет об измене, приписывая свои побуждения другому. Однако это только часть правды.

Когда человек вступает в межличностные отношения, он должен быть готов к тому, что в какой-то момент он может испытать чувство ревности. Мы склонны воспринимать близкого человека как часть себя, как то, что принадлежит нам, и ситуации, когда наш партнер выказывает явное расположение к другому, могут восприниматься как угрожающие нашей собственной целостности. Ревность — эгоцентричное чувство, которое возникает в связи с опасениями за свое будущее.

— Все ли ревнующие люди понимают, что они ревнуют?

— Как правило, большинство людей хорошо идентифицируют возникающее у них чувство ревности, так как чаще всего оно проявляется в ситуации взаимодействия со значимым человеком. Если же человеку трудно идентифицировать собственные переживания, то можно обратить внимание на следующие пункты.

1. Контроль ситуации: вы предпочитаете знать, где находится и с кем общается второй человек.

2. Чувство спокойствия: вам спокойно только в моменты, когда близкий человек находится рядом с вами и все его внимание обращено именно на вас.

3. Негативная оценка: вам не нравится, когда второй человек общается с кем-то еще, вы начинаете критиковать других людей и рекомендуете с ними не общаться.

4. Недостаток внимания: вам кажется, что близкий человек уделяет вам недостаточно внимания.

5. Неуверенность и тревога: вы переживаете из-за того, что недостаточно хороши для своего партнера, и, поняв это, он может предпочесть кого-то другого.

Сами по себе все эти переживания нормальны и иногда возникают у каждого из нас. Но если вы заметили, что испытываете их регулярно, что они делают вашу жизнь хуже, то в таком случае стоит поговорить с партнером или психологом.

— Некоторые люди используют броскую фразу: «Если ты меня ревнуешь, то это значит, что ты мне не доверяешь». Ревность и доверие связаны?

— Лишь косвенно. Даже в самых надежных, доверительных отношениях ревность как сиюминутное чувство может возникать. Например, когда ты увидел, как твой партнер старается завоевать расположение другого человека и произвести впечатление.

В доверительных отношениях партнеры способны честно друг другу рассказать о возникших переживаниях, обсудить их и договориться о действиях в подобных ситуациях. Для некоторых пар такие искренние разговоры являются возможностью развития и укрепления отношений, так как ведут к взаимопониманию.

В случае отсутствия доверия эпизоды ревности будут копиться в голове, нарастая как снежный ком, что приведет к скандалу, разрешение которого потребует большого количества ресурсов. Опыт показывает, что приступы ревности, неспособность говорить о проблемах, или их отрицание могут являться маркером дисфункциональных отношений.

— Можно ли ревность как-то классифицировать?

— Да, мы можем говорить о некоторых вариантах ревности. Это ревность между партнерами, между друзьями и коллегами, ревность у ребенка в отношении значимого взрослого, а также ревность пожилого человека в отношении ребенка или внука. Во всех этих случаях корень будет схож — недостаток внимания со стороны значимого человека, идея о том, что он оказывает его кому-то другому, — не вам. Глобально здесь идет речь о страхе потерять близкого и остаться одному.

Ревность может отличаться по степени интенсивности и проявлениям, например, женщины могут хитрить, следить за своим партнером, а мужчины — устраивать скандалы.

Однако сами проявления зависят в первую очередь от личностных особенностей, а не от пола.

— Отличается ли мужская и женская ревность?

— Некоторые исследования свидетельствуют о том, что характер патологической ревности у мужчин и женщин будет отличаться. Так, мужчины сконцентрированы на сексуальных изменах женщины, а в частности на том, насколько успешен тот, с кем изменяют — каков его социальный статус, уровень успеха и достатка. Женщины же склонны обращать внимание на то, как выглядит та, с которой изменяют, — насколько она моложе и привлекательнее, а также то, имела ли место только сексуальная измена, или эмоциональная в том числе.

Не менее любопытен следующий факт — мужчины воспринимают любую женскую измену (мнимую или реальную) как угрозу, в то время как интенсивность ревности у женщины будет варьироваться в зависимости от степени угрозы отношениям.

Также мы знаем о том, что у ревности есть еще и физиологические причины — для женщин особенно значимыми являются гормональные изменения (особенно опасны периоды послеродовой депрессии и начало менопаузы), а в случае мужчин часто причиной являются травмы головного мозга.

Не стоит недооценивать вклад в развитие этой проблемы и других вопросов здоровья — повреждения сосудов головного мозга, половые дисфункции, травмирующий психологический опыт в прошлом.

— Какие выделяют эволюционные механизмы ревности?

— Эволюционные механизмы ревности напрямую связаны с гендерными особенностями. В ходе эволюции представительницы женского пола заботились о том, чтобы у их потомства была возможность расти и развиваться в комфорте, наследовать определенный социальный и экономический статус, обеспечение которых, традиционно, являлось мужским делом.

Таким образом, женщины стали более чувствительны к эмоциональным изменам, в результате которых вероятность ухода партнера увеличивается. В то же время внимание мужчин было сконцентрировано на сексуальной верности женщин, так как это обеспечивало продолжение конкретного рода, наследования определенных качеств. В общем, мужчины не хотели растить и воспитывать чужих детей.

— Как понять, что ты патологически ревнив?

— Единичные «приступы» бывают в любых отношениях, но если вы понимаете, что большинство ваших переживаний в течение дня связаны с ревностью, то это признак патологии.

Это могут быть мысли о неверности партнера, сомнения в правдивости его слов, отслеживание его местонахождения с помощью смартфона. Или если вы не можете сконцентрироваться на выполнении других дел, постоянно отвлекаясь на переживания, думаете о неверности своего партнера.

Еще один признак патологической ревности: большинство ссор с партнером возникает именно на основе ревности, вы упрекаете и обвиняете его, пытаетесь поймать на лжи, устраиваете слежку. Кроме того, в некоторых случаях ревность может вызывать приступы агрессии — человек начинает кричать, ломать вещи, проявлять физическую жестокость.

Это все может свидетельствовать в пользу патологического характера ревности и указывать на необходимость получения профессиональной помощи.

— В МКБ-10 (международная классификация болезней 10-го пересмотра) мы не встретим диагноза «ревность», но можем найти диагноз F43.2 «расстройство приспособительных реакций». Согласно описанию, люди, страдающие от этого состояния, достаточно часто ревнуют. Получается, ревность может быть симптомом болезни?

— Расстройство приспособительных реакций — это широкий термин, описывающий ряд возможных симптомокомплексов. В разных ситуациях это может проявляться тревожно-депрессивной симптоматикой, эмоциональной нестабильностью и поведенческими нарушениями.

Если мы говорим о ревности, то это один из вариантов эмоциональной нестабильности. Однако, основываясь только на наличии у человека таких переживаний, как ревность, не стоит говорить о наличии подобного диагноза.

Это более комплексное понятие, которое включает в себя и другую симптоматику: раздражительность, нервозность, импульсивность, перепады настроения, неадекватные реакции на ситуации межличностного взаимодействия.

Расстройство приспособительных реакций — это патологическое состояние, которое возникает при невозможности приспособиться к жизненным изменениям. Оно может возникнуть у человека с высокой чувствительностью и под воздействием травмирующего фактора, например, утраты близкого человека, изменения социального окружения или переломного момента в жизни.

— Существует еще синдром Отелло или бредовая ревность, когда человек одержим мыслью об измене партнера. Насколько часто он встречается?

— В популярных источниках патологическую ревность часто называют синдромом Отелло, по аналогии с именем известного всем героя. Однако важно понимать, что ни «патологическая ревность», ни «синдром Отелло» не являются истинно медицинскими диагнозами!

Это патологическое состояние, которое проявляется в сочетании определенных симптомов: бездоказательные обвинения, искренняя вера в виновность партнера, неспособность критично воспринимать информацию, скандалы на ровном месте, вспышки ярости вплоть до рукоприкладства, попытки постоянного контроля.

Патологическая ревность, которая ухудшает жизнь и самого ревнивца, и сводит с ума его партнера, является одним из проявлений других психических расстройств. Какого именно, сможет сказать только психиатр после проведения диагностических мероприятий.

Точно сказать о том, у многих ли людей существует склонность к патологической ревности, невозможно, так как многие люди не обращаются за помощью специалистов, списывая все на экспрессивный характер возлюбленного.

Однако, исходя из статистических данных, мы знаем о том, что склонны к подобного рода переживаниям люди в возрасте от 30 лет.

— Может ли детство повлиять на предрасположенность человека к ревности?

— Никто из нас не застрахован от подобных переживаний, но мы можем говорить о том, что если у человека было счастливое детство, его окружали внимательные и любящие взрослые, если он вырос самостоятельным, ответственным, уверенным в себе, в мире и окружающих людях, то вероятность того, что он будет испытывать регулярные, сильные приступы ревности, снижается.

Склонность к ревности может быть последствием воспитания в дисфункциональной семье. Например, если на глазах ребенка происходили измены или выяснения отношений на этом фоне. Вырастая, человек начинает испытывать сомнения в своих собственных отношениях, начинает искать подвох. Другой травматичный опыт — это ситуация раннего отвержения. Когда мама переключила все свое внимание на младшего ребенка, отдав старшего на попечение другим родственникам или занимая сторону отчима в случае повторного брака. В человеке закрепляется мысль о том, что он недостоин любви, и что ситуации, когда его бросают, нормальны.

Будучи взрослым, человек начинает сомневаться в искренности своего партнера, постоянно прокручивая в голове мысль о том, что у него явно есть кто-то лучше, или что он может бросить меня в любой момент, выбрав кого-то другого.

— Еще можно увидеть научные статьи о так называемой агрессивной ревности — что это за феномен?

— Зигмунд Фрейд был одним из первых, кто систематизировал информацию относительно ревности, полученную в ходе анализа со своими пациентами. Он выделил три уровня агрессивной ревности, каждый из которых связан с предыдущим.

Первый уровень — это конкурирующая ревность. Когда мы боимся потерять любимого человека, вследствие чего начинаем испытывать вражду к сопернику, даже если его не существует. Эти переживания сопровождаются чувствами самоуничижения, самокритики, и неверность партера рассматривается как следствие несостоятельности самого ревнивца.

Второй уровень — спроецированная ревность. В нас существуют желания, которые являются социально порицаемыми, например, когда нам нравится какой-то человек, но мы состоим в отношениях. Такие желания подавляются психикой, а иногда и трансформируются неожиданным образом, как в случае спроецированной ревности. Мы начинаем подозревать в неверности собственного партнера.

Третий уровень — бредовая ревность. Сам Фрейд писал, что данный уровень в меньшей степени подвержен продуктивному анализу. Бредовая ревность, с точки зрения Фрейда, является результатом инверсивной проекции и подавленной гомосексуальной направленности.

Но это не значит, что тот, кто испытывает такую ревность, однозначно гомосексуалист, поэтому не нужно переносить умозаключения психоаналитика на реальную жизнь.

— Почему с ревностью бывает трудно справиться и как лучше унять это чувство?

— Способность справляться с чувством ревности зависит от личных особенностей человека. Если вы понимаете, что регулярно испытываете чувство ревности, то можно последовать нескольким основным рекомендациям.

Первое — проанализировать, что именно и как часто вызывает в вас чувство ревности. Идентичные ли это ситуации или каждый раз они отличаются, ревнуете ли вы одного человека или каждый раз разных? Ревнуете ли вы этого человека к кому-то конкретному или ревнуете его без повода? Ответы на эти вопросы помогут вам разобраться с чувством ревности, когда мы понимаем его истоки, нам с ним легче справиться.

Второе — постарайтесь выйти на откровенный разговор с человеком, которого ревнуете. Возможно, вы не привыкли к обсуждению таких щекотливых тем, — в таком случае к разговору необходимо подготовиться. Если вам тяжело высказываться, то можно письменно подготовить основные моменты, которые вас беспокоят. Помните о том, что вы не должны высказывать претензии — необходимо говорить о своих собственных чувствах, которые были вызваны конкретными ситуациями, а не обвинять другого человека. Это лишь навредит отношениям и не поможет найти выход из ситуации.

И последнее: если вы понимаете, что вне зависимости от разговоров, ревность все равно возникает, или вы не обнаруживаете объективные причины для подобных чувств, то стоит рассмотреть возможность обращения к психологу. Можно подумать как о личной консультации, так и о консультации семейного специалиста.