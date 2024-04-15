Как распознать истеричку на первом свидании

Распознать истеричку можно уже на первом свидании, рассказала NEWS.ru клинический психолог Майя Тум. По ее словам, это яркие, темпераментные, с огоньком в глазах женщины. Они экстравагантно и даже вульгарно одеваются, интересны в общении и затмевают всех окружающих.

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Если вы вступите в отношения с такой яркой особой, то обнаружите у них несогласованность мыслей, чувств и действий, их импульсивная эмоциональность возвращает буквально все, в кратном объеме. Они ссорятся через крики, претензии, потом слезы взахлеб до истошного задыхания. Они капризны и ревнивы, — подчеркнула эксперт.

Простить себя за собственные ошибки может помочь рескриптинг, или перезапись опыта, рассказывала психолог Елена Соловьёва. Она пояснила, что «перезаписать» можно именно отношение к произошедшему в прошлом. Специалист пояснила: нужно принять, что мы не только состоим из хорошего, в нас есть и плохое, например глупость или непредусмотрительность.

Клинический психолог Анастасия Кардиакос ранее научила, как справляться со стрессом, гневом и другими эмоциями. По ее словам, нужно уметь их определять и выражать. Например, можно выписать эти эмоции на бумаге, а затем сжечь. Также помогает дневник эмоций.