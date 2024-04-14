Психолог объяснила, почему нужно обязательно выражать эмоции

Свои чувства необходимо выражать, несмотря на то что иногда это сложно сделать. Как демонстрировать свои эмоции и почему это очень важно, рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.

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«Выражение эмоций может быть адресованным, например, испытываем радость – словами сказать или обняться, то есть продолжить эмоции. Испытала я грусть – поплакала, чтобы не накапливалось. Испуг можно передать тоже словами…» – объяснила специалист.

Всего существует 11 фундаментальных эмоций: вина, гнев, интерес, отвращение, печаль, презрение, радость, смущение, страх, стыд и удивление. Все эти чувства необходимо выражать, ведь если они накопятся, то могут выплеснуться по-другому, замечает эксперт.

Любую эмоцию нужно продолжить через движение или слова: тогда интенсивность чувств снизится, передают слова психолога «Известия». Такие простые эмоции, как, например, гнев, узнать и пережить легко. Для более сложных чувств, например боль утраты, необходимо долгое время, ведь быстро их не выразить.