Как не забыть важные моменты из жизни? У ученых появился лайфхак

Многие не раз сталкивались с такими случаями, когда событие произошло вроде и недавно, а в памяти совсем не отложилось, пусть даже и было каким-то важным. Исследователи узнали, кто в этом виноват и что делать, чтобы по-настоящему значимые моменты надолго оставались в памяти.

Что выяснили учёные

За память человека отвечает мозг, он и решает, что важно, а что нет. Особая система подаёт импульсы, когда нужно запомнить информацию, важную для дальнейшего выживания, а когда можно её и опустить, сообщило NBC News.

Это выяснилось после эксперимента с мышками. Когда после испытания они добирались до лакомства, нервные клетки в их мозге активизировались сильнее обычного. Этот же момент повторялся и во время сна мышек, то есть система запоминания переносила опыт в долгосрочную память.

Как лучше запоминать

Поэтому учёные предложили лайфхак, как запоминать важную информацию, которую мозг, скорее всего, отбракует. После случившегося стоит сделать паузу и прекратить любые действия, чтобы в период покоя мозг ни на что не отвлекался. Например, можно выйти на бесцельную прогулку.