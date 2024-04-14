Что делать, если у пары не совпадают желания в постели? Врач дал инструкцию

Отношения редко бывают идеальными, поэтому и в постели зачастую возникают проблемы. Но не разбегаться же из-за них, если в остальном всё устраивает? Специалист рассказал, почему случается сексуальная несовместимость и что с ней можно сделать. Об этом — далее в материале.

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Почему возникает сексуальная несовместимость

Сексолог и психотерапевт Антон Волков рассказал, почему могут возникнуть разные желания и возможности в постели. Есть 5 главных факторов:

физиологические различия (вроде возраста и гормонального фона);

эмоциональные (то, как партнёры относятся к сексу);

умение понимать партнёра;

стресс;

опыт.

Почему может пропасть желание

Специалист отметил, что притяжение к партнёру может пропасть кратковременно (из-за стресса, усталости после работы и прочего) или на долгий срок. Тут нужно разбираться в каждом конкретном случае. Периодическое отсутствие желания вполне объяснимо, но если проблема задержалась, то нужно изучить отношения, сообщил «Доктор Питер».

Любовь и влечение строятся на трёх китах: безопасность и доверие, взаимопонимание и сексуальный контекст. Влюблённость и повышенный сексуальный интерес может со временем перерасти в нечто большее и более спокойное. Срок такой трансформации — от 2−3 месяцев с начала отношений до 5−6 лет. Но иногда волшебство не случается.

Как исправить сексуальную несовместимость

Сексолог Волков предложил инструкцию из трёх шагов.

1. Проверить, нет ли зависимости от партнёра, ощущаете ли вы себя как полноценный человек в отношениях.

2. Узнать у партнёра, доволен ли он вашими отношениями и интимной жизнью.

3. Оценить происходящее.

Если есть ощущение, что появились проблемы, о них нужно рассказать партнёру. Если он подтверждает опасения или хотя бы их принимает и готов над ними работать, то стоит обратиться к специалисту — психотерапевту или сексологу.