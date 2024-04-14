Что делать, если у пары не совпадают желания в постели? Врач дал инструкцию
Отношения редко бывают идеальными, поэтому и в постели зачастую возникают проблемы. Но не разбегаться же из-за них, если в остальном всё устраивает? Специалист рассказал, почему случается сексуальная несовместимость и что с ней можно сделать. Об этом — далее в материале.
Почему возникает сексуальная несовместимость
Сексолог и психотерапевт Антон Волков рассказал, почему могут возникнуть разные желания и возможности в постели. Есть 5 главных факторов:
- физиологические различия (вроде возраста и гормонального фона);
- эмоциональные (то, как партнёры относятся к сексу);
- умение понимать партнёра;
- стресс;
- опыт.
Почему может пропасть желание
Специалист отметил, что притяжение к партнёру может пропасть кратковременно (из-за стресса, усталости после работы и прочего) или на долгий срок. Тут нужно разбираться в каждом конкретном случае. Периодическое отсутствие желания вполне объяснимо, но если проблема задержалась, то нужно изучить отношения, сообщил «Доктор Питер».
Любовь и влечение строятся на трёх китах: безопасность и доверие, взаимопонимание и сексуальный контекст. Влюблённость и повышенный сексуальный интерес может со временем перерасти в нечто большее и более спокойное. Срок такой трансформации — от 2−3 месяцев с начала отношений до 5−6 лет. Но иногда волшебство не случается.
Как исправить сексуальную несовместимость
Сексолог Волков предложил инструкцию из трёх шагов.
1. Проверить, нет ли зависимости от партнёра, ощущаете ли вы себя как полноценный человек в отношениях.
2. Узнать у партнёра, доволен ли он вашими отношениями и интимной жизнью.
3. Оценить происходящее.
Если есть ощущение, что появились проблемы, о них нужно рассказать партнёру. Если он подтверждает опасения или хотя бы их принимает и готов над ними работать, то стоит обратиться к специалисту — психотерапевту или сексологу.