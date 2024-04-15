Что делать, если бесит коллега? Психолог дала три мудрых совета

Мало кому удаётся попасть в идеальный для себя коллектив, чтобы с каждым можно было найти общий язык и темы для разговоров. Чаще всего в офисе есть хоть кто-то, кто действует на нервы и выводит из себя. Специалистка рассказала, почему так может происходить и что с этим делать.

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Почему раздражает коллега

По словам психолога Натальи Наумовой, зачастую человека в окружающих бесят именно те черты характера, которые он замечает в себе и не любит или, наоборот, хотел бы приобрести. Поэтому стоит проанализировать свои чувства и понять, в чём действительно дело, сообщила «Вечерняя Москва».

Что делать, если бесит коллега

Если виной действительно схожие черты характера, то не стоит пытаться их подавлять или отрицать. Нужно принять их и примириться с самим собой. Если причина в другом, то стоит минимизировать общение и попытаться абстрагироваться от раздражающей персоны. Хорошо бы научиться мыслить позитивно — вероятно, коллега такой неприятный не потому, что желает окружающим зла, а потому, что не в состоянии справиться со своими отрицательными качествами.

Ранее психолог Самбурский рассказывал, что ещё можно сделать с раздражающими коллегами, когда бесят не их черты характера, а поступки. Подробнее об этом можно почитать здесь.