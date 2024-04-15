Почему одни люди хорошо ориентируются в пространстве, а другие теряются

Все мы знаем людей, которые почти всегда знают, где находятся и как куда-то пройти, даже без карт и навигаторов. Однако понять, почему так происходит, учёным не так-то просто.

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В 2020 году Маргарита Маланчини, психолог развития из Лондонского университета королевы Марии, и её коллеги сравнили поведение более 2600 однояйцевых и разнояйцевых близнецов, когда они перемещались в виртуальной среде. Целью было проверить, присущи ли способности к навигации генетически. Оказалось, что да, но в очень малой степени. Наибольшее же влияние на способность к ориентации в пространстве оказывает то, что генетики называют «необщей средой». Это уникальный опыт, который каждый человек накапливает в процессе жизни. Другими словами, хорошими «навигаторами» не рождаются, а становятся.

Учёные в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией T-Mobile разработали игру для мобильных телефонов и планшетов Sea Hero Quest. В ней игроки должны перемещаться на лодке по виртуальной среде и найти ряд контрольно-пропускных пунктов. Игровое приложение просило участников предоставить основные демографические данные, и это сделали почти 4 миллиона человек по всему миру.

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Выяснилось, что с навыками ориентации в пространстве связаны несколько культурных факторов. Жители скандинавских стран, как правило, немного лучше ориентируются, возможно, потому, что в этих странах популярно спортивное ориентирование. Оно сочетает бег по пересечённой местности и навигацию. Деревенские жители в среднем показали лучшие результаты, чем жители городов. Также результаты оказались лучше у тех, кто проживает в городах с более хаотичной уличной сетью.

Эти результаты позволяют предположить, что жизненный опыт человека может быть одним из самых важных факторов, определяющих, насколько хорошо он ориентируется в пространстве.

Кроме того, женщины и девушки по причинам личной безопасности получают меньше опыта в навигации. Влияет на способность ориентироваться на местности и тревога по поводу безопасности или возможности потеряться.

Чтобы научиться хорошо ориентироваться в пространстве, нужно быть готовым исследовать окружающий мир. Кому-то такое нравится, а кому-то нет. Люди, которые любят активный отдых на свежем воздухе, например пешие походы и езду на велосипеде, как правило, лучше ориентируются на местности. То же самое касается геймеров, которые предпочитают видеоигры с исследованием виртуальных пространств.

Эти данные свидетельствуют о том, что склонность к исследованиям и опыт путешествий подталкивают некоторых людей к деятельности, связанной с навигацией. Те же, кто по темпераменту к этому менее склонен, у кого меньше возможностей путешествовать или у кого есть первоначальный неудачный опыт, с меньшей вероятностью будут заниматься чем-то, что требует навыков ориентации в пространстве.

Когда же люди перестают пользоваться способностью к ориентации в пространстве и полагаются на GPS, они утрачивают навыки. Одно исследование показало, что у самых активных пользователей GPS дела с навигацией в виртуальном мире обстояли хуже, а в ходе наблюдения за 13 добровольцами в течение трёх лет выяснилось, что у тех, кто больше всего использовал GPS в течение промежуточного периода, наблюдалось большее снижение способности ориентироваться без навигатора.