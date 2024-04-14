Враг внутри: психолог раскрыла три основных способа победить прокрастинацию

Прокрастинация, или "откладывание дел на потом" постепенно становится серьезной проблемой современного общества. Она похожа на вредную привычку, от которой со временем становится все сложнее избавиться, и мешает многим жить полноценной жизнью. Одни считают ее ленью, а другие - отсутствием мотивации. О том, что же такое на самом деле прокрастинация и как можно с ней бороться, рассказала "РГ" практикующий психолог, схематерапевт Людмила Шульга.

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"Ух, сколько всего сделаю! Так много желаний и энергии!" - знакомое многим состояние, когда кажется, что вот-вот и жизнь переменится. Возможно, так и было бы, но почему-то большинство так и не доходит до точки, когда начинают действовать. Всему виной неприятное слово "прокрастинация". А что же дальше? "Следующим этапом будет разочарование, грусть и безжалостный голос внутреннего критика "Я ни на что не способна (способен)!", "Ничего хорошего мне не светит!", "У меня ничего не получится!". Всё это дает фоновое ощущение замкнутого круга, из которого невозможно выбраться", - говорит Шульга.

По мнению психолога, на самом деле этот процесс "внутреннего саботажа" имеет неосознанные причины внутри человека, которые являются препятствием к действиям, способным качественно изменить вашу жизнь. То есть, если вы уже давно планируете сменить работу, или пойти на курсы повышения квалификации, записаться в спортзал, переехать и так далее, но у вас никак не получается это осуществить, прокрастинация может быть только следствием.

Каковы же неочевидные причины, которые заставляют нас систематически откладывать дела на потом?

Внутренний конфликт

Шульга полагает, что одной из причин, почему вы подвержены прокрастинации, является ваш внутренний конфликт. Иными словами, это состояние, при котором человек хочет и одновременно не хочет прийти к какой-то цели. При таком сценарии один день активных действий сменяется неделей "ничегонеделания".

Что же происходит внутри психики на самом деле? Представьте, что есть отдельная часть, которая стремится осуществить задуманное, у нее есть цель и есть различные варианты достижения этой цели. И самое главное, у нее есть очень конкретные, хоть и часто не до конца осознаваемые человеком причины на то, чтобы получить желаемое.

Причиной может быть желание зарабатывать больше, чтобы обеспечить себе и своей семье комфортную жизнь. Причиной может быть стремление к тому, чтобы получить признание. Причиной двигаться к цели может быть желание доказать кому-то, что "я могу!".

"Именно эта часть и служит неким топливом для того, чтобы делать шаги вперед, двигаться к своей цели, какого бы масштаба эта цель ни была", - объясняет Шульга.

Но в этом процессе, на бессознательном уровне, существует и другая часть, у которой есть довольно весомые причины, чтобы именно к этим целям никогда не прийти, продолжает психолог.

"Как это не прийти!?". Но именно так всё и происходит, это состояние, когда хочется и не хочется получить желаемое одновременно. Это и есть тот самый внутренний конфликт. Конфликт одной части с другой.

Какие же могут быть причины для того, чтобы какая-то часть вас не хотела прийти к цели, например, больше зарабатывать? Казалось бы, все хотят больше денег. Но у большего заработка чаще всего и больше ответственности, к которой какая-то часть человека не готова.

"На самом деле, причин может быть очень много, и они все очень индивидуальны в зависимости от контекста жизни человека. Поэтому одной из задач психотерапии является осознание этих внутренних препятствий и разрешение внутренних конфликтов для того, чтобы спокойно и планомерно двигаться к задуманным целям", - рассуждает Шульга.

"Сломанный внутренний навигатор"

Для того, чтобы на автомобиле доехать до пункта назначения, нужно следовать указаниям навигатора, но первоначально нужно задать ему очень точные координаты. Если же в начале пути захотеть доехать до одного места, но вбить в навигатор другое, а двигаться в направлении третьего, цель так и не будет достигнута.

"То же самое происходит внутри психики, когда нет точных координат, куда двигаться, и у мозга нет шанса составить хотя бы примерный маршрут", - говорит психолог.

При таком варианте происходит путаница внутри. И тогда чаще всего человек просто ежедневно выполняет рутинные привычные задачи, которые, очевидно, никак не приведут его к новой цели, говорит Шульга. Это те самые действия ради действий, а не ради результата. Конечно, будет включаться внутренний критик, и в эти моменты будет сложно выполнять даже рутину - именно тут и начинается прокрастинация. Когда старые действия кажутся бессмысленными, а новые еще не определены и не обозначены для мозга, чтобы он начал их осуществлять.

В этом случае психолог рекомендует составить приблизительный маршрут движения, желательно, с указанием сроков, когда вы хотите "там" оказаться.

"Лучше всего зафиксировать основную цель и разделить на максимальное количество маленьких шагов, которые будут служить неким указателем для мозга и будут давать ощущение, что вы управляете этим процессом, он станет очень осязаем", - отмечает она.

Конечно, в пути может происходить разное: затор на дороге, который нужно объехать, кафе, в котором хочется остаться и выпить кофе, топливо, которое может закончиться… но самое главное, что ваш внутренний навигатор точно определил маршрут, а значит, можно начинать путь и двигаться вперед.

Бессознательное сопротивление переменам

Часто это осознание бывает неприятным, но да - у всех существует внутреннее сопротивление к тому, чтобы что-то менять в своей жизни.

"Так устроен наш мозг - всё новое ему кажется опасным, и он выбирает туда не идти", - констатирует Шульга.

Как же это сопротивление выглядит на деле? Например, "Хочу сменить работу, но сейчас не подходящее время"; "Хочу пойти в личную психотерапию к психологу, но сейчас нет денег"; "Хочу выйти из токсичных отношений, но нужно сначала устроиться на работу".

В итоге не делается ни первое, ни второе, и человек продолжает прокрастинировать - то есть откладывает важные дела на какое-то неопределенное время.

Всё, что говорится после "но" и как объясняется нахождение в тех обстоятельствах, в которых человек находится - это только показатель того, что внутри есть сопротивление, которое не осознается.

Психолог поясняет, что, по сути, это некая конструкция, состоящая из убеждений, вторичных выгод и привычных паттернов поведения, которая как будто дает 100% официальное разрешение продолжать находиться там, где он находится, и ничего не менять.

Чтобы обнаружить у себя наличие неосознанного внутреннего сопротивления и осознать все-таки, на чем именно оно держится, Шульга посоветовала задать самим себе один важный вопрос "Что самого страшного случится, если я…?" И ответить на это максимально честно. Что же действительно может произойти в том случае, если вы уволитесь с работы, или если станете зарабатывать больше, закончите отношения, переедите в другой город или страну и так далее - подставьте свой актуальный вариант.

Возможно, первым импульсом у многих будет ответ, что ничего страшного в этом нет, одни только плюсы. Но, если бы это было так, то мы совершенно бы иначе приходили к своим целям и мечтам, отмечает психолог.

"Рекомендую заглянуть внутрь своего "Я" и поискать эти честные и неочевидные ответы. Что же так пугает или настораживает в точке, когда цель осуществится? Все ли будут за вас рады? Как это скажется на существующих отношениях? Будете ли вы кому-то что-либо должны? Что может непредвиденного случиться? Какую цену вам придется заплатить за достижение этой цели? Вы действительно готовы её заплатить? Что прямо сейчас чувствуете в теле, когда отвечаете на эти вопросы?", - говорит она.

Подводя итог, Шульга отметила, что если вам знакома прокрастинация и состояние, когда нет сил и нет ресурса, то стоит спросить самого себя, куда уходят ваши силы на самом деле.

"Этот ответ 100% есть внутри и его можно услышать, если прислушаться к себе. Но часто ответ нам настолько не нравится, что мы готовы делать вид, что не знаем его. И тут снова каждый столкнется с тем, чтобы сделать выбор внутри себя", - подытожила психолог.

Каждому из нас дано энергии ровно столько, чтобы его хватало на жизнь и на всё, что в ней происходит. Это удивительно устроено - каждое утро внутренняя батарейка снова заряжена на 100%, но тогда на что именно расходуется ваш заряд, если его хронически не хватает?