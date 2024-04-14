Психологи подняли цены на услуги из-за весеннего обострения

В основном из-за весеннего обострения и, как следствие, возросших чувств тревоги, неопределённости, ненужности у клиентов, Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

В крупных городах средний чек за сеанс извечтного профессионала — 10 тысяч, в городах поменьше — от 3500 до 5000 рублей. Хотя ещё два года назад цены отличались. Примерно 3500 за консультацию специалиста с медицинским образованием, который действительно может помочь.

В марте клиенты чаще всего обращались к психологам по вопросам, связанным с будущим. Также приходили с обычными запросами — отношения в паре, карьерный рост, взаимодействие с родителями и прочее.