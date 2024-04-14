Что такое ментальная арифметика и как быстро считать в уме

Ментальная арифметика — методика, с помощью которой детей обучают быстро вычислять в уме большие числа. Сначала ребенок учится считать на специальных счётах (абакус), развивая при этом мелкую моторику. Далее счёты убирают, и ребёнок считает уже ментально, то есть в уме. Занятия по ментальной арифметике способствуют развитию интеллекта и логики ребенка, а также положительно сказываются на концентрации внимания и памяти.

Эксперт статьи: атьяна Кускевич преподаватель Московского городского педагогического университета.

Проще говоря, попробуйте за несколько секунд решить пример 3240 + 54 + 6 – 2300 + 123 – 8 + 2744, не используя при этом калькулятор, листок и ручку. Сложно? Дети, которые занимаются ментальной арифметикой, «щёлкают как семечки» такие примеры, решая их в уме.

История развития ментальной арифметики

Ментальная арифметика основана на особом принципе счёта, который был известен в древнем мире 5000 лет назад, — использовании специальных счётов.

В Древнем Китае они были известны как абакус или суаньпань, а в Японии их называли соробан. Также такой методикой счёта пользовались в Древней Греции, Индии и Риме.

Со временем в разных странах счёты дорабатывали и видоизменяли, а к понятию «ментальная арифметика» пришли только в 1993 году в Турции. Автором методики стал исследователь Халит Шен.

Сегодня эту методику используют примерно в 50 странах. Япония и Китай и вовсе сделали ментальную арифметику частью учебной программы начальной школы.

Как считать на абакусе

Чтобы научиться считать на абакусе, нужно знать и соблюдать несколько правил: - Числа на доске набираются слева направо. - Нижние костяшки обозначают числа от 1 до 4, верхняя костяшка — число 5. - Опущенная верхняя косточка означает, что число больше пяти. - Каждая спица соответствует одному разряду — единицы, десятки, сотни, тысячи.

Чтобы показать определённо число на абакусе, нужно к внутренней перекладине счётов подвести соответствующее количество косточек.

Например, для числа 6 нужно на крайней левой спице поднять вниз верхнюю косточку (5) и одну нижнюю (1).

Аналогично отображаются и двойные числа. Например, для числа 77 надо задействовать две спицы — одну для единиц, вторую для десятков, а косточки использовать по аналогии выше: вниз верхнюю косточку (5) и две нижние (2).

Основные принципы обучения ментальной арифметике

Ментальной арифметике обучают в два этапа.

1. Работа с абакусом

На первых занятиях детей обучают правильной постановке рук на абакусе. Далее объясняют принцип перемещения косточек на счётах и рассказывают, какие цифры закреплены за каждым рядом косточек.

© Will & Deni McIntyre/EAST NEWS

Вычисления на абакусе ребёнок выполняет двумя руками одновременно.

На первом этапе первоочередная задача — научиться быстро считать на абакусе. Благодаря счётной доске у ребёнка начинает развиваться скорость мышления, повышаются усидчивость и концентрация.

Когда ребенок научился считать на абакусе лёгкие примеры, преподаватель усложняет задачу и даёт более сложные вычисления.

2. Вычисление в уме

Овладев счётами физически, юному арифметику будет уже не сложно представить этот инструмент у себя в голове. Проще говоря, ребёнок должен производить те же операции в уме — на воображаемых счётах.

Ребенок помнит внешний вид счётов и расположение пальцев на них. Визуализируя (дети помогают себе и перебирают пальцами воздух, представляя сдвиг косточек), ребёнок может считать большие цифры уже в уме.

В освоении ментальной арифметики важно выполнять домашние задание и регулярно закреплять навык.

Можно даже усложнять ребёнку задачу. Например, чтобы он читал стих и одновременно считал в уме.

Желательно заниматься в одно и то же время. Это позволит выработать режим, и ребёнок будет психологически настраиваться на занятие.

Важно тренироваться и выполнять домашние задания именно дома, где ребенок чувствует себя наиболее расслабленно. Что касается периодичности закрепления навыков, то лучше заниматься каждый день по 15 минут. Это лучше, чем раз в неделю в течение часа.

Когда ждать результатов

Первые результаты становятся заметны после двух-трёх месяцев регулярных занятий. Но чтобы полностью освоить технику, ребёнку потребуется примерно два года занятий.

В первый год юные счетоводы учатся складывать и вычитать, а далее переходят к более сложному этапу — учатся умножать и делить.

В каком возрасте стоит начинать обучение

Оптимальный возраст для того, чтобы начинать обучаться ментальной арифметике, — 5–12 лет.

Некоторые специалисты расширяют верхнюю границу до 18 и даже 24 лет. Они аргументируют это тем, что именно в возрасте 18–24 лет формируются новые нейронные связи.

© Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Если человеку уже больше 25 лет, то и в этом возрасте никто не запретит заниматься «менталкой». Однако взрослые сформировавшиеся люди обучаются дольше и сложнее. Зато занятия станут хорошим методом профилактики болезней, которые связаны с памятью и концентрацией.

А вот совсем маленьких детей вести на занятия по ментальной арифметике не стоит. В два-три года мозг ещё просто не готов овладеть такой информацией.

Почему ментальная арифметика — спорная вещь

Всё дело в слабой доказательной базе. На данный момент учёные не могут полностью утверждать, что обучение ментальной арифметике как-то особенно положительно влияет на умственное развитие ребёнка. Кроме того, что дети умеют быстро считать в уме.

Американские учёные исследовали влияние ментальной арифметики на интеллектуальные способности школьников младших классов. В течение одного учебного года учёные наблюдали за учениками первого и второго классов, которые обучались ментальной арифметике. Результаты оказались неоднозначными. Учёные обнаружили, что первоклассники с трудом овладевали устным счётом в течение года, второклассники были чуть более успешны. Однако ни одна из возрастных групп не показала значительного преимущества в когнитивных (познавательных) способностях.

Аналогичное исследование провёл психолог Дэвид Барнер в 2016 году. Эксперимент длился дольше, за детьми наблюдали уже три года. В результате школьники стали учиться лучше, их математические способности возросли. Однако психолог не связал это с обучением ментальной арифметике, ведь результат может зависеть и от способностей конкретного ученика.

Математик Яна Полянских уверена, что ментальная арифметика — это просто заучивание и дрессировка: «В рекламах центров по ментальной арифметике написано, что эти действия развивают творческое мышление. Нет, ребята, это просто дрессировка, натаскивание и заучивание».

© Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Cпециалист в области нейронаук, психолингвист Татьяна Черниговская также считает, что ментальная арифметика — вещь специфическая и нет точного понимания, насколько сильно занятия по устному счёту влияют на мозг.

«Разумеется, ментальная арифметика влияет на развивающийся мозг. Но это звучит банальнее, чем на самом деле, потому что на мозг влияет всё — даже то, что вы пьёте зелёный чай. Ментальная арифметика — это, конечно, специфическая вещь, она рано развивает у ребёнка функции тех частей мозга, которые без неё не были бы развиты, включая даже эмоциональный интеллект, стремление быть успешным и добиваться поставленной цели. Но исследования обучения ментальной арифметике — это не короткая процедура. Этих детей — одних и тех же — нужно исследовать много лет, чтобы в итоге увидеть, что из этого получилось. Потому что вундеркиндов много, а вот куда потом они исчезают, неизвестно».

Преимущества занятий ментальной арифметикой

Но всё-таки польза от ментальной арифметики есть, пусть и с оговорками.

Улучшение математических навыков и скорости расчётов

Школьники, которые овладели ментальной арифметикой, значительно быстрее справляются с арифметическими задачами.

К тому же такое умение считать производит на наблюдателей сильное впечатление. Вокруг «детей-калькуляторов» выстроены целые шоу на ТВ. Среди наиболее талантливых детей, умеющих быстро считать в уме, проводятся олимпиады, организованные международными образовательными центрами.

Развитие мозговой активности и интеллектуальных способностей

Учёные-нейролингвисты установили, что занятия ментальной арифметикой могут помочь мозгу работать интенсивнее.

Преподаватели и учёные отмечают, что школьные предметы преимущественно направлены только на развитие левого полушария мозга, а правое остаётся без должной нагрузки. При этом именно правое полушарие мозга распознаёт сложные визуальные и звуковые образы, отвечает за концентрацию внимания и воображение. Ментальная арифметика же способна заставить работать сразу оба полушария, а это может положительно влиять на формирование гармоничной личности ребенка.

Развитие эмоционального интеллекта

Владение ментальной арифметикой поднимает самооценку и уверенность в себе. Ребёнок учится не пасовать перед сложными задачами и учится доводить начатое до конца.

Татьяна Черниговская считает, что ментальная арифметика для детей полезна ещё и тем, что развивает эмоциональный интеллект. «Ребенок достигает успеха, то есть он ставит себе некую цель и выполняет эту цель. Более того, он выполняет её лучше других. Это сильный эмоциональный удар. Ребёнок привыкает быть успешным. Это формирует его характер».

Влияние на подвижный интеллект

Подвижным интеллектом называют способность воспринимать новое и решать непривычные и неизвестные для себя ранее проблемы. Американские учёные обнаружили, что математические способности ребенка положительно влияют на его подвижный интеллект. В другом исследовании после курса ментальной арифметики дети набрали высокие баллы в тесте на подвижный интеллект.

Тренировка памяти

Благодаря ментальной арифметике происходит тренировка памяти — не только кратковременной, но и долговременной. Развивается и зрительная память. Это даёт ребёнку больше преимуществ — например, в освоении школьной программы.

Развитие воображения

Благодаря ментальной арифметике ребёнок тренирует воображение, ведь только с помощью воображения можно удерживать ментальные счёты перед внутренним взором.

Хотя есть мнение, что всё-таки воображение «менталка» развивает минимально. Дело в том, что для развития воображения нужно больше образов, а чтобы их создавать, нужна свобода. Ребёнка же заставляют представлять одни и те же счёты, а из-за этого грани воображения сжимаются.