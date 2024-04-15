Грустная музыка оказалась полезной в борьбе с печалью

В Школе искусств и медиа UNSW Arts, Design & Architecture (Австралия) провели ряд экспериментов и выяснили, что грустные музыкальные композиции помогают справиться с печалью, об этом пишет журнал PLOS On.

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Участники исследования, а это были в основном студенты музыкальных факультетов, выбирали самостоятельно музыку, которая вызывает чувство печали, а учёные наблюдали, уходит ли их грустное настроение во время прослушивания.

Большинство людей подтвердили, что смогли оторваться от печали.

Профессор Эмери Шуберт отметил, что грустная музыка позволяет испытать сильные негативные эмоции в безопасной обстановке, и при этом облегчить их.

«Парадоксально думать, что вы могли бы наслаждаться чем-то, что вызывает негативные эмоции. Но это исследование демонстрирует первое эмпирическое доказательство того, что грусть может положительно влиять на удовольствие, получаемое от музыки», - сказал Шуберт.

Волнение и грусть, как уточняет профессор, взаимосвязаны и семантически перекрывают друг друга.

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