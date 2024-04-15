Мужчины и женщины вспомнили о жестоких способах мести бывшим возлюбленным

Женщины и мужчины вспомнили о своих способах мести бывшим возлюбленным, которые считают самыми жестокими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие пользователи заявили, что в отместку переспали с лучшими друзьями или подругами бывших партнеров, однако некоторые подошли к этому вопросу особенно изобретательно.

Может, мелочно, но я сказал, что ее любимая дизайнерская сумочка, которую подарил я, — подделка. Конечно, никакая это была не подделка, но я узнал, что она быстро избавилась от сумки. Какой-то случайный человек получил действительно классную сумочку Saint Laurent, и я доволен lordpanda пользователь Reddit

Одна женщина рассказала, что отомстила бывшему мужу за измену, спрятав его костюм.

Я спрятала его адвокатский костюм, в котором он должен был появиться в суде. Ему пришлось предстать перед судьей в чем попало и объясняться за это CanuckGinger пользовательница Reddit

Другой комментатор пошел еще дальше.

После нашего расставания бывшая быстро переехала к любовнику. Я заглянул в уборную и помочился на их зубные щетки, когда заехал забрать наших детей TheOldSeaDog78 пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины на форуме Reddit рассказали о вещах, которые люди незаслуженно редко делают в постели. Многие пользователи попросили чаще проявлять нежность к партнеру во время близости, а не до нее.