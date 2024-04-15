На какие грабли нельзя наступать при курортном романе: комментарий психолога

Некоторые россияне не против курортных романов. Однако перед тем как вступить в такую связь, важно знать ряд правил, чтобы в первую очередь не навредить себе. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Юлия Хадарцева.

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«Здесь важно не врать себе. Если вам хочется страсти, дофамина, отношений и интриг, вы можете позволить себе это сделать. Потому что, в конце концов, вы едете отдыхать, выплескивать эмоции и можете разрешить себе это прожить», – отметила психолог.

Однако важно понимать, что любые отношения, где вы переходите за грань, могут после этого долго лечиться – как в медицинских учреждениях, так и эмоционально и психологически, потому что не бывает такой связи, которая завершается просто так.

Во вторых, следует помнить, что вы глубинно пишете свою историю, и то, что произойдет на курорте, навсегда останется в вашей памяти, в вашей системе, в ваших историях. И если там происходило что-то неподобающее, просто так вы это не сможете стереть.

По словам Хадарцевой, если курортный роман все-таки случился, то важно поблагодарить партнера, отпустить его и в адекватном состоянии осознать, что это было просто временное увлечение. Высока вероятность того, что ваш партнер, закончив курортный роман, даже про вас не вспомнит и даже не сохранит ваш номер телефона. Во время курортного романа не следует посвящать партнера в личные семейные дела. Если вы хотите просто отвлечься и развлечься, то так и ведите себя. Не стоит постить записи о курортном романе в соцсетях. Психолог рекомендует относится к подобным связям спокойнее и отдавать себе отчет в том, что отпуск скоро закончится.

«Не надо добавлять сразу всех в друзья, сразу признаваться в любви и прочее. И, наверное, самое главное правило курортного романа, что для того, чтобы завести его, необязательно заниматься сексом. Сексуальные отношения – это допуск к телу, допуск к чему-то очень важному», – предупреждает эксперт.

Хадарцева добавила, что почти каждому курортному роману приходит конец, поэтому следует отпустить партнера без грусти, претензий, ожиданий и сожалений.

«Отпустить партнера с благими мыслями и пожеланием счастья. Ведь когда-то вы соединились для того, чтобы дать друг другу новые эмоции, новую энергию. И действительно, человек останется в вашей памяти. И ваша задача сделать все, чтобы, вспомнив об этом курортном романе, вы смогли улыбнуться с благодарностью и любовью», – подытожила психолог.

Ранее Хадарцева рассказала «ФедералПресс», в чем плюсы и минусы курортных романов.