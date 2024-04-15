Психолог: нельзя из неудач делать катастрофу

Принятие неудач является неизбежным спутником любого начинания. Об этом в беседе с РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Он подчеркнул, что из поражений нельзя делать катастрофу, а нужно двигаться дальше, опираясь на полученный опыт.

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"Мир достаточно сложен, и добиться желаемого получается не всегда. Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий. Но может случиться и так, что человек полностью откажется от первоначальной цели и начнет все сначала, опираясь на полученный опыт", - сказал Хакимов.

Он добавил, что путь важно продолжать, даже если что-то не получилось. Научившись принимать неудачи, человек становится только сильнее, поскольку в будущем сможет обойти опасные и трудные участки, заключил психолог. До этого Хакимов объяснил, что необходимо сделать для внутреннего роста. По его словам, важно задавать себе правильные вопросы и наблюдать за собственным поведением.

Он также отметил, что смена работы, хобби и освоение новых навыков помогают человеку познать себя. Кроме того, психолог посоветовал чаще знакомиться с новыми людьми.