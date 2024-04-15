Стало известно, чем отличается ревность у мужчин и женщин

Как утверждает клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая в беседе с «Газетой.Ru», мужчины реагируют на любую форму измены, реальную или воображаемую, как на угрозу, в то время как уровень ревности у женщин зависит от степени угрозы для отношений.

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Исследования также показывают, что мужчины склонны обращать внимание на социальный статус и успех возможного соперника, в то время как женщины больше обращаются к внешнему виду его партнерши и ее привлекательности.

Факторы ревности включают и физиологические аспекты, такие как гормональные изменения у женщин и травмы головного мозга у мужчин. Важно отметить, что ревность может быть связана не только с психологическими факторами, но и с общим состоянием здоровья.

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