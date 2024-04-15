Отсутствие секса у женщин: гинеколог рассказал, чем чревато половое воздержание

Отсутствие секса у женщин: калининградский гинеколог рассказал, чем чревато половое воздержание
Все люди разные, как их половая конституция. Одним секс нужен каждый день, других устраивает полное отсутствие половой жизни. Какими могут быть последствия для женского здоровья, если отказаться от интимных отношений? С таким вопросом «Клопс» обратился к врачу акушеру-гинекологу Юлии Шараповой.
«Многие считают, что воздержание приводит к гормональным нарушениям и венозному застою в малом тазу. Это всё мифы. Длительное или полное отсутствие половой жизни не несёт негативного влияния на физическое здоровье женщины», — сразу уточнила доктор.
При ярком сексуальном темпераменте потребность в интимной близости будет высока. Если по каким-то причинам у женщины отсутствует половая жизнь, то это негативно сказывается на её эмоциональном состоянии. Ситуация может привести к стрессу и депрессивному настроению.
«Бывает, что партнёры спустя время обнаруживают у себя разницу половых конституций. Это часто приводит к проблемам в сексе. В этом случае лучше обратиться к специалисту-сексологу», — посоветовала врач.
Причиной отказа от половых отношений может быть и дискомфорт во время секса. Например, у женщин в постменопаузе или у кормящих мам развивается атрофический вагинит. Из-за гормональных изменений они испытывают сухость во влагалище, при половом контакте возникают боль и неприятные ощущения.
«Не стоит стесняться обсуждать такие вопросы с гинекологом. Существует эффективное лечение этого заболевания. Доктор подберёт вам на приёме необходимые препараты и порекомендует хорошие лубриканты», — обратила внимание Шарапова.
Сексолог ответил на 10 популярных вопросов, касающихся интимной близости.