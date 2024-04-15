Психолог объяснил, как правильно ставить цели

Психолог Хакимов объяснил, как правильно ставить цели
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов отметил, что для установления ясной цели важно опираться на свои интересы. Человеку следует вспомнить, что приносит ему удовольствие, что хорошо получается, и в чем у него уже есть определенные достижения.
— Определение ясных целей — это ключевой и далеко не самый простой момент. Создание плана на будущее может быть вызовом, так как вариантов много, хочется всего и сразу, и иногда трудно оценить, насколько реально достичь желаемого. Лучше всего исходить из наших интересов, того, что доставляет удовольствие, в чем у нас уже есть опыт, — подчеркнул Хакимов.
Это особенно важно, если речь идет о серьезном шаге, например, — выборе профессии или заключении брака — здесь решение затрагивает не только человека, но и окружающих, а также определяет вектор развития на долгие годы вперед. Следует уделить этому аспекту особое внимание, чтобы избежать разочарований в будущем.
— Детализация — пункт, напрямую связанный с предыдущим. Конкретные шаги делают процесс понятнее и осуществимее, — пояснил психолог в интервью РИАМО.
Хакимов привел пример с похудением: недостаточно просто захотеть «сбросить вес», необходимо поставить перед собой конкретные задачи — сколько килограммов и за какой период времени. Также полезно составить план тренировок и диеты, без которых достижение результата будет затруднительным.
В итоге каждый из этих этапов помогает представить конечную цель и поддерживает мотивацию для продолжения движения.
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