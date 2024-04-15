Квики: в чем преимущество быстрого секса

Спонтанный и быстрый секс сексологи называют «квики». Речь не о преждевременном завершении процесса, а именно о сексе, который произошел внезапно и оба партнера получили удовольствие.

Мы поговорили с сексологом Ариной Гречишниковой, которая пояснила, какие преимущества у подобного вида секса.

Основные преимущества квики-секса

Спонтанность. Это может случиться реально в любой момент. Эффект неожиданности добавляет страсти, повышает градус возбуждения и дарит невероятные эмоции.

Спонтанность

Для пар, которые довольно давно находятся в отношениях, такой вид секса может стать спасательным кругом. Арина:

«Ощущение новизны повышает уровень гормонов и добавляет страсти, к примеру, если пара не практикует дополнительную стимуляцию».

Однако подобная практика будет полезна не только парам в долгих отношениях.

С пользой для организма

Квики-секс — отличный способ сбросить стресс, не тратя много времени на прелюдию. Сексолог:

«Если есть возможность заняться таким видом секса вне дома, используйте ее. Снимать стресс подобным образом намного экологичнее и полезнее, чем втягиваться во вредные привычки, например, заедание проблем».

Источник энергии

Секс в любом виде заряжает энергией. Квики-секс делает это здесь и сейчас без дополнительных усилий. Наш эксперт уверена, что этот вид разрядки можно считать маленькой тренировкой.

Вы получаете оргазм быстрее

Еще один полезный момент — вы приучаете организм получать оргазм быстрее. Арина: