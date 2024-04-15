Лабковский рассказал, что делать женщине, влюбившейся в друга

Дружба между мужчиной и женщиной действительно существует. Но только в том случае, если они друг в друге не заинтересованы и никто не испытывает физического влечения, говорит Михаил Лабковский. Когда в дружбе один тайно влюблен, по большей части это издевательство над самим собой, уверен психолог.

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«Френдзону» человек чаще всего выбирает сам, чтобы неосознанно избежать реальных отношений, где есть близость и необходимость что-то выстраивать, объясняет Михаил. Если вы понимаете, что вам нравится друг и вы страдаете, Лабковский советует спросить себя: что со мной происходит? Почему это случилось через столько-то лет после вашего знакомства? Что такого произошло, что спустя столько времени вы вдруг влюбились?

Возможных вариантов много: у вас могут быть незакрытые потребности, неудачи в жизни, разочарования.

«Вероятно, вам нужно выплеснуть эмоции, а новый человек в вашу жизнь не пришел и поэтому вы размещаете чувства в друге. Безусловно, это не значит, что вас обязательно ждет отказ. Вполне возможно, что вы решите свои проблемы и сможете быть с мужчиной. Но нужно быть готовым и к тому, что влюбленность может оказаться невзаимной и ваши отношения в принципе прекратятся», — рассказал Михаил Лабковский в своем Telegram-канале.

Разберитесь в себе и подумайте, почему вы влюбились в человека, с которым дружили 9 лет. Не были ли вы влюблены до этого? Не врали ли вы сами себе? Не происходит ли в вашей жизни что-то, что требует выплеска эмоций? Думайте. Но главное — не мучайте и не обманывайте себя.

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