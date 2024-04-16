Наличие работы у женщины делает ее привлекательнее для 80% российских мужчин

В ходе исследования аудитории службы знакомств выяснилось, что для 80% российских мужчин принципиально важно, чтобы их партнерша работала, вне зависимости от уровня ее дохода.

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При этом лишь 7% мужчин обращают внимание на размер заработка женщины, а 13% вообще не считают наличие дохода у партнерши важным фактором, говорится в исследовании сервиса знакомств Mamba, в котором приняли участие 1,3 тыс. россиян, передает РИА «Новости».

При этом, большинство мужчин (68%) и женщин (70%) согласны с тем, что мужчина должен нести большую финансовую нагрузку в отношениях. Только 28% мужчин готовы делить расходы пополам, а 59% допускают такой формат лишь в случае крупных трат.

Что касается женщин, то 87% из них обращают внимание на доход потенциального партнера. 13% россиянок не интересует уровень заработка мужчины, а каждая десятая никогда не попросит у него финансовой помощи, даже в случае крайней необходимости.

Исследование также показало, что большинство мужчин (50%) готовы тратить на свою вторую половинку от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, а треть (30%) – от 50 до 100 тысяч. Женщины в большинстве своем (80%) готовы выделять на партнера от 5 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

Интересно, что мужчины определяют уровень дохода женщины по ее внешнему виду, наличию недвижимости, автомобиля и брендовых вещей. Женщины же оценивают финансовое положение мужчины по его способности обеспечить семью, уровню дохода и наличию недвижимости или автомобиля.