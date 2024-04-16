Назван способ справиться с секс-тревогой

Сексуальная тревога — это широкое понятие, которое включает в себя явления от сексуальных разочарований до клинических расстройств, рассказала психолог Джордан Рулло. О способах справиться с сексуальной тревогой она и ее коллеги побеседовали с Allure.

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Рулло объяснила, что в число симптомов входят как обычные проявления тревожности, то есть давление в грудной клетке, головной боли, приливов пота, так и стремление избежать интимной близости. По словам специалистки, о клинической сексуальной тревожности можно говорить, если человек испытывает эти симптомы во время минимум 75 процентов половых контактов на протяжении полугода.

Чтобы избавиться от тревожности, необходимо понять, какая причина ее вызвала.

«Если это сексуальная травма, терапевт должен помочь пациенту справиться с травмой и научить его навыкам сексуальной коммуникации. Если это боль во время секса, нужно обратиться к специалисту по репродуктивной системе и терапевту. Если дело в негативных стереотипах о сексе, поможет психологическое просвещение в отношении секса и переосмысление этих установок», — заверила Рулло.

Сексолог Варуна Шринивасан отметила, что людям, у которых есть постоянный партнер, в борьбе с секс-тревогой может быть полезна его помощь.

«Рассказать о ваших тревогах, предпочтениях и потребностях в отношении секса — это жизненно важно для долговечности отношений. Я знаю, что это не совсем тот навык, которому обучены все, но поддержка партнера может изменить жизнь», — заключила она.

Ранее психотерапевт Клэр Ло перечислила способы почувствовать себя увереннее на свидании. Прежде всего, по словам Ло, нужно следить за языком тела: стоять прямо, устанавливать визуальный контакт, приветливо улыбаться.