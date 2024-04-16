Коуч по отношениям дала совет женщине, которая никогда не привлекала своего мужа в постели

Коуч по отношениям Хейли Куинн дала совет женщине, которая спустя несколько лет брака узнала, что никогда не привлекала сексуально своего мужа. Письмо 36-летней Джулии и ответ специалистки публикует издание Metro.

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По словам Джулии, муж признался, что никогда не испытывал к ней сексуального влечения, а женился только потому, что хорошо с ней ладил, любил ее как друга и хотел воспитывать с ней детей.

«Все это время он притворялся. Я спросила, о чем он думает, когда мы занимаемся сексом, и он сказал, что о других женщинах», — написала она она.

Муж автора письма также сообщил жене, что не считает ее уродливой. Напротив, он уверен, что она его супруга — красивая женщина, и именно поэтому мужчина выбрал ее для того, чтобы завести детей. Джулия призналась, что это заставило ее почувствовать себя «собакой, выбранной для случки».

«Не знаю, нужно ли мне оставаться в браке с тем, кому я не нравлюсь, кто думает о других во время секса», — написала она, подчеркнув, что никогда не вышла бы за этого человека замуж, зная правду.

Куинн назвала поступок мужа бестактным, несмотря на то, что он сказал правду — в частности, ему не стоило столь прямолинейно говорить о своих сексуальных фантазиях. Теперь, уверена она, все приятные воспоминания о браке будут омрачены этим признанием. Женщине, по ее мнению, стоит уйти от мужа.

Коуч по отношениям отметила, что эту ситуацию можно попытаться исправить. Однако, как считает Куинн, если женщина останется с мужем, она смирится с тем, что он не испытывает к ней сексуального желания. Специалистка порекомендовала Джулии найти мужчину, физическое влечение к которому будет взаимным.

Куинн также отметила, что снижение сексуального влечения в браке нормально, если оба партнера при этом чувствуют себя хорошо.

«Может, и нереально иметь лучший секс жизни с мужем или женой. Но большинство людей хочет, чтобы именно физическое желание было причиной, по которой они решили быть с кем-то», — заключила она.

Ранее секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.