Коуч по отношениям дала совет женщине, которая никогда не привлекала своего мужа в постели

Никогда не привлекавшей мужа сексуально женщине дали совет
Коуч по отношениям Хейли Куинн дала совет женщине, которая спустя несколько лет брака узнала, что никогда не привлекала сексуально своего мужа. Письмо 36-летней Джулии и ответ специалистки публикует издание Metro.
По словам Джулии, муж признался, что никогда не испытывал к ней сексуального влечения, а женился только потому, что хорошо с ней ладил, любил ее как друга и хотел воспитывать с ней детей.
«Все это время он притворялся. Я спросила, о чем он думает, когда мы занимаемся сексом, и он сказал, что о других женщинах», — написала она она.
Муж автора письма также сообщил жене, что не считает ее уродливой. Напротив, он уверен, что она его супруга — красивая женщина, и именно поэтому мужчина выбрал ее для того, чтобы завести детей. Джулия призналась, что это заставило ее почувствовать себя «собакой, выбранной для случки».
«Не знаю, нужно ли мне оставаться в браке с тем, кому я не нравлюсь, кто думает о других во время секса», — написала она, подчеркнув, что никогда не вышла бы за этого человека замуж, зная правду.
Куинн назвала поступок мужа бестактным, несмотря на то, что он сказал правду — в частности, ему не стоило столь прямолинейно говорить о своих сексуальных фантазиях. Теперь, уверена она, все приятные воспоминания о браке будут омрачены этим признанием. Женщине, по ее мнению, стоит уйти от мужа.
Коуч по отношениям отметила, что эту ситуацию можно попытаться исправить. Однако, как считает Куинн, если женщина останется с мужем, она смирится с тем, что он не испытывает к ней сексуального желания. Специалистка порекомендовала Джулии найти мужчину, физическое влечение к которому будет взаимным.
Куинн также отметила, что снижение сексуального влечения в браке нормально, если оба партнера при этом чувствуют себя хорошо.
«Может, и нереально иметь лучший секс жизни с мужем или женой. Но большинство людей хочет, чтобы именно физическое желание было причиной, по которой они решили быть с кем-то», — заключила она.
Ранее секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.