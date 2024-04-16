Представители пяти профессий оказались самыми неверными

Эксперт по отношениям Трейси Кокс заявила, что представители некоторых профессий изменяют своим партнерам чаще, чем остальные люди. Эти работы она назвала в комментарии для Mail Online.

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Первыми Кокс назвала пилотов и бортпроводников.

«Они работают далеко от дома, вне поля зрения семей и друзей. К тому же пилотам часто бывает одиноко, они строят близкие отношения с другими членами экипажа», — объяснила она.

По мнению секс-эксперта, также склонны к изменам врачи, медсестры и другой медицинский персонал. Она отметила, что в этом случае людей сближают ненормированный рабочий день и постоянные чрезвычайные ситуации.

«Склонны к изменам и бизнесмены и финансисты, так как любят риск и все делают по-своему Трейси Кокс эксперт по отношениям»

Кокс добавила, что часто изменяют и педагоги.

«Многие учителя испытывают выгорание и неудовлетворенность карьерой. К тому же их работа требует повышенной ответственности. Из-за этого они часто ищут утешения в объятиях любовников», — заключила секс-гуру.

Ранее любовница женатого мужчины перечислила тайные признаки измены. По ее словам, на то, что мужчина на самом деле состоит в браке, могут указывать его просьбы не кусаться и не царапаться во время секса.