Отличный секс с партнером может быть тревожным сигналом: психолог объяснила почему

Наслаждаетесь феерическим сексом с новым партнером? Поздравляем, но если в перерывах между секс-марафонами все не так радужно, психологи советуют прислушаться к своему внутреннему голосу. Партнер, чуткий к вашим эротическим предпочтениям, на самом деле может оказаться неистовым нарциссом, который еще покажет свое истинное лицо.

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"Некоторые женщины говорят: «Эти отношения — сущий кошмар, если не считать секса», «Секс — это здорово, но этот человек ужасно ко мне относится, он черствый, холодный, пренебрежительный и лишен эмпатии. Но он действительно хорош в постели». Вот почему они могут быть горячими и настойчивыми, и вскоре — совершенно небрежными: потому что речь идет не об интимности, а о контроле." - Рамани Дурвасула, клинический психолог в беседе с USA Today.

Эксперты утверждают, что старательность нарциссов в постели объяснима тем, что они буквально жаждут восхищения и признания собственной исключительности. Хуже всего, что они могут даже не осознавать, что делают, так как ставят свои потребности на первое место, даже если это причиняет боль их партнеру.

«Нарциссические люди очень чувствительны к вознаграждению: им нравятся приятные вещи, и они часто не задумываются о последствиях. Таким образом, секс — это основная игра нарцисса», — объяснила эксперт.

Убедиться, что вы имеете дело с нарциссом, можно с помощью конструктивной критики — он не станет к ней прислушиваться и найдет способ повесить вину за ваш дискомфорт на вас саму. Также следует насторожиться, если секс носит характер «перформанса». Показательные выступления мужчины без эмоциональной близости рано или поздно закончатся вашей психологической травмой от нездоровых отношений.