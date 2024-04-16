Намек на секс: каких знаков не понимают мужчины

Намёк на секс: каких знаков не понимают мужчины
Известный факт — мужчины не понимают намеков, при этом женщины продолжают намекать и обижаются, когда партнер не реагирует. Мы поговорили с сексологом Антониной Филимоновой, которая рассказала о самых популярных намеках на интим от женщин, которые мужчины упорно не понимают. Сильному полу на заметку!
Девушка пытается прикоснуться к мужчине
К слову, так делают и сами мужчины, однако, когда подобный намек происходит в их сторону, не всегда понимают, к чему идет дело. Антонина:
«Женщина никогда не будет прикасаться к мужчине, который физически ее не привлекает, поэтому прикосновения — почти всегда явный намек на близость».
Мужчины, обратите внимание, насколько близко пытается к вам оказаться ваша женщина.
Конечно, никто не исключает, что женщины часто следуют трендам и кроп-топ в большинстве случаев не является прямым намеком на близость, если дама пришла в нем на свидание. Тем не менее, если мужчина начинает замечать, что в его присутствии женщина старается выбирать наиболее открытую одежду, это служит намеком, что партнерша не против пообщаться поближе, как заявляет наш эксперт. При этом сексолог рекомендует обратить внимание и в целом на поведение женщины, а не только на ее одежду.
Девушка делает комплименты
Даже для дружеской пары мужчины и женщины не так распространена практика постоянно делать комплименты.
«Женщине часто очень трудно прямо сказать о своих желаниях, поэтому свое притяжение она маскирует под похвалу партнера. Причем она делает это искренне, так что мужчине, который регулярно слышит комплименты от знакомой женщины, особенно наедине, стоит внимательно присмотреться — к чему ведет девушка» — Антонина.