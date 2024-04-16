Намек на секс: каких знаков не понимают мужчины

Известный факт — мужчины не понимают намеков, при этом женщины продолжают намекать и обижаются, когда партнер не реагирует. Мы поговорили с сексологом Антониной Филимоновой, которая рассказала о самых популярных намеках на интим от женщин, которые мужчины упорно не понимают. Сильному полу на заметку!

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Девушка пытается прикоснуться к мужчине

К слову, так делают и сами мужчины, однако, когда подобный намек происходит в их сторону, не всегда понимают, к чему идет дело. Антонина:

«Женщина никогда не будет прикасаться к мужчине, который физически ее не привлекает, поэтому прикосновения — почти всегда явный намек на близость».

Мужчины, обратите внимание, насколько близко пытается к вам оказаться ваша женщина.

Конечно, никто не исключает, что женщины часто следуют трендам и кроп-топ в большинстве случаев не является прямым намеком на близость, если дама пришла в нем на свидание. Тем не менее, если мужчина начинает замечать, что в его присутствии женщина старается выбирать наиболее открытую одежду, это служит намеком, что партнерша не против пообщаться поближе, как заявляет наш эксперт. При этом сексолог рекомендует обратить внимание и в целом на поведение женщины, а не только на ее одежду.

Девушка делает комплименты

Даже для дружеской пары мужчины и женщины не так распространена практика постоянно делать комплименты.