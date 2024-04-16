Психолог Анна Протасова дала рекомендации, как быть счастливей

Счастливыми людей делают гормоны окситоцин, дофамин и вазопрессин, однако добиться ментального благополучия можно с помощью простых методик, рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт Анна Протасова. Врач указала на них россиянам в комментарии «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Как подчеркнула специалистка, важно понимать, что невозможно быть счастливым каждый день. У любого человека бывают трудные моменты.

«Необходима серьезная внутренняя работа над собой. Это осознанный выбор — быть счастливым или постоянно сокрушаться, что жизнь несправедлива, и искать виноватых», — объяснила она.

Прежде всего Протасова посоветовала, несмотря на неудачи, в любой ситуации находить точку опоры внутри себя — это позволит не впасть в уныние и продолжать идти вперед. Также собеседница «Ленты.ру» отметила необходимость выработки навыка выбирать для себя лучшее, смотреть и мыслить если не позитивно, то как минимум реалистично, подбадривать себя, без страха просить поддержки. Важно быть счастливым вопреки обстоятельствам, подчеркнула психолог.

"Множество людей постоянно недовольны тем, что пришли в этот мир. Но есть и те, кто говорит, что жизнь — это подарок и удовольствие. Им приятно встречать каждый новый день, гулять по улице, наблюдать мир вокруг. У таких людей преобладает энергия благодарности, они способны с радостью принимать то, что есть, а не отказываться от счастья Анна Протасова психолог", — Анна Протасова, психолог

Также, чтобы изменить свое отношение к жизни, надо изменить свой внутренний мир, продолжила Протасова. Для этого необходимо вовремя давать выход эмоциям, повышать самооценку, искать гармонию с собой — это масштабный процесс, а не разовая акция, предупредила психолог.

«Следует изучить свой характер, сильные и слабые стороны, уязвимые места. Также следует договориться с собой, жить в поиске компромиссов, относиться к себе бережно и не забывать о своих интересах и потребностях», — подытожила она.

Ранее Анна Протасова дала рекомендации по правильной постановке целей на год. Протасова посоветовала россиянам ставить цели на год после окончания новогодних праздников, так как они провоцируют мощный всплеск гормонов счастья и удовольствия, которые мешают мыслить реалистично и осознавать свои истинные потребности.