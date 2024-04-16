Психолог дала советы, как успокоить перевозбужденного человека

На человека, который находится в перевозбужденном состоянии, нельзя повышать голос, предупредила психолог Наталья Наумова. В беседе с «ФедералПресс» специалист отметила, что, если говорить с таким человеком спокойно, можно его утихомирить: он начнет подстраиваться под тон собеседника. Также важно избегать резких движений.

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Как уточнила специалист, весной психические заболевания обостряются. При встрече с перевозбужденным человеком важно избегать конфликтных ситуаций. Наумова добавила, что нестабильное состояние можно определить по слишком активной жестикуляции. Чем сильнее человек перевозбужден, тем громче он разговаривает.

Важно помнить, что чем в более перевозбужденном состоянии находится человек, тем громче он говорит, тем активнее у него жестикуляция, — пояснила психолог.

Психолог Владимир Шляпников ранее рассказал, что при встрече с агрессором на улице лучше уйти. Специалист подчеркнул, что стоит проигнорировать человека, который ведет себя неадекватно. Например, можно пересесть в другой вагон, если столкновение с агрессором произошло в метро. Психолог предупредил, что взаимодействие с таким человеком чревато психологическими и физическими увечьями.